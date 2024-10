No Ceará, Cid Moreira tratou joelho, lançou livro e CD com narrações bíblicas; relembre

A morte de Cid Moreira despertou diferentes memórias de trabalhos e produções do apresentador pelo Brasil. No Ceará, ele esteve em diferentes ocasiões nos anos 2000. No roteiro de compromissos em Fortaleza, o jornalista lançou CDs, livro e até buscou ajuda médica para tratamento de um dos joelhos.

Pelo Diário do Nordeste, o paulista chegou a lançar narrações bíblicas no CD "Novo Testamento". Na ocasião, Cid Moreira participou de jantar com gazeteiros e donos de bancas de revistas.

Legenda: Cid Moreira em evento do Diário do Nordeste, realizado no Parque Recreio, no dia 25 de maio de 2000 Foto: Antônio Carlos/Cedoc SVM

"Tenho observado que muitas pessoas vêm sofrendo e muitas coisas ruins estão acontecendo no mundo. Por isso, acredito que somente ouvindo a mensagem da Bíblia as pessoas poderão modificar um pouco as suas vidas e o seu modo de ser", aconselhou Cid Moreira, em entrevista na época.

Ele ainda acrescentou que ao longo das gravações do CD foi levado a reflexões e a mudanças sensíveis. Ao final da saudação ao público presente, o jornalista se despediu com seu sonoro e memorável "Boa Noite".

No Marina Park Hotel, ele chegou a participar de campeonato de tênis.

Tratamento do joelho

Legenda: Cid Moreira em tratamento de joelho com fisioterapeuta na capital cearense, em 29 de dezembro de 2000 Foto: Silvana Tarelho/Cedoc SVM

Em novembro de 2000, o ex-âncora do Jornal Nacional esteve na capital cearense para tratar de um dos joelhos. Em uma academia, ele retornou pela segunda vez para tratamento com um fisioterapeuta.

"Na tarde de ontem, os alunos da Academia Personal quase não acreditavam que entre eles estava um novo colega importante: Cid Moreira. O apresentador da Rede Globo veio a Fortaleza, pela segunda vez, direto para a Personal entregar-se aos cuidados do Dr. Helder Montenegro e prosseguir tratamento do joelho, já iniciado quando da realização da Copa Marina de Tênis", noticiou o Diário do Nordeste na época.

Apresentador lançou livro em Fortaleza

Legenda: Cid Moreira em estúdio da TV Verdes Mares Foto: Reprodução/TV Verdes Mares

Em abril de 2010, Cid Moreira veio para Fortaleza em uma noite de autógrafos. Ele lançou, ao lado da esposa — a autora e jornalista Fátima Sampaio — o livro "Boa Noite".

A obra, que tem como foco os 65 anos de atividade profissional do jornalista em estúdios de gravação, palcos, cabines de rádio e bancadas de telejornais, também promoveu uma viagem aos momentos importantes dos meios de comunicação e da história do Brasil.

“A história do Cid mostra como todos nós somos possíveis. Ele teve uma infância humilde, no interior. Mas, sempre trabalhou, insistiu, era dedicado. E o melhor é que não perdeu a humildade”, declarou Fátima Sampaio sobre o marido.