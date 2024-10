P. Diddy é alvo de 120 acusações de abuso sexual; entre as vítimas estaria um menino de 9 anos

O rapper Sean 'Diddy' Combs deve enfrentar ao menos 120 acusações de estupro e abuso sexual, segundo informações divulgadas por um advogado de Houston, em coletiva nesta terça-feira (1º), responsável pela representação de vítimas. Uma dessas acusações aponta que o cantor teria abusado sexualmente de um garoto de 9 anos.

A expectativa, apontou o advogado Tony Buzbee, é de que os processos contra o artista sejam abertos nas próximas semanas. Enquanto isso, Diddy continua preso em Nova York, desde que foi alvo de operação no último dia 16 de setembro.

"Nós iremos expor os facilitadores que permitiram essa conduta a portas fechadas. Nós iremos investigar esse assunto não importa quem as evidências impliquem", afirmou Buzbee na coletiva de imprensa.

Do número elevado, o advogado conta que ao menos 25 eram menores de idade na época dos supostos abusos, que teriam ocorrido entre 1991 e 2024. "O maior segredo da indústria do entretenimento, que, na verdade, não era segredo nenhum, enfim foi revelado ao mundo. O muro do silêncio agora foi quebrado", pontuou Buzbee.

Menores de idade

Uma das ações deve ser movida por um homem que afirma ter sido vítima de Diddy ainda na infância. "Esse indivíduo, que tinha 9 anos na época, foi levado para um teste na cidade de Nova York com a Bad Boy Records. Este indivíduo foi abusado sexualmente supostamente por Sean Combs e várias outras pessoas no estúdio na promessa a seus pais e a ele mesmo de conseguir um contrato de gravação", esclareceu o advogado.

Buzbee explicou durante a coletiva que as vítimas mais jovens tinham 9, 14 e 15 anos quando foram agredidos sexualmente pelo rapper e amigos próximos. O cantor ainda é acusado de forçar as vítimas a consumirem bebida com tranquilizante para cavalos durante os atos sexuais.

Outra suposta vítima conta que teria sido levada a uma das festas de Diddy quando tinha apenas 15 anos. Durante o evento, ela teria sido drogada e estuprada pelo cantor, que depois a liberou para que outros "convidados se revezassem com ela".

O advogado ainda aponta que outras celebridades devem ter nomes citados no processo, o que deve deixar o público chocado.