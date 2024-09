Entenda quais acusações levaram o rapper Sean Diddy Combs à prisão

Sean 'Diddy' Combs, rapper e produtor americano preso nos Estados Unidos no último dia 16 de setembro, está preventivamente detido no Metropolitan Detention Center (MDC), no Brooklyn, em Nova York, enquanto aguarda julgamento. Ele é acusado de atividades ilícitas que incluem tráfico sexual, agressão e associação criminosa.

O rapper é alvo de várias ações civis que o caracterizam como um predador sexual violento, acusado de usar álcool e drogas para submeter suas vítimas. Suas residências foram alvo de buscas por agentes federais neste ano. Embora não tenha grandes condenações, há muito tempo ele é alvo de alegações de agressão física, que remontam aos anos 1990.

No final do ano passado, as acusações aumentaram após a cantora Cassie, cujo nome verdadeiro é Casandra Ventura, alegar que Combs a submeteu a mais de uma década de coerção por meio de força física e drogas, além de um estupro em 2018.

O rapper declarou-se inocente de todas as acusações. A defesa dele solicitou uma fiança de 50 milhões de dólares para prisão domiciliar em Miami, alegando "condições inadequadas para prisão preventiva" no local, mas o juiz negou. "No começo deste verão, um preso foi assassinado", escreveram os advogados Marc Agnifilo e Teny R. Geragos no pedido apresentado. "Pelo menos quatro presos morreram por suicídio lá nos últimos três anos".

Segundo informações do The New York Times, a equipe de defesa argumentou ainda que a decisão "extraordinária" do rapper de 54 anos de voar para Nova York antes de sua prisão seriam prova de sua "confiabilidade e ausência de risco de fuga". Os promotores, porém, rebateram que "Diddy" ainda é uma ameaça para suas vítimas e testemunhas, além de citar "problemas [de controle] de raiva e abuso de substâncias" do rapper.

Saiba quem já esteve preso em prisão que Diddy está detido

Conhecido por condições "bárbaras", o centro de detenção onde Diddy está detido já recebeu rostos famosos. Um deles é o rapper R. Kelly, condenado a 30 anos de prisão por pornografia infantil e extorsão. Conforme a CNN, Diddy está atualmente detido na unidade especial do presídio, onde os que necessitam de proteção adicional são alojados, e será mantido longe de outros detentos.

Ghislaine Maxwell, cúmplice de Jeffrey Epstein em caso de tráfico sexual, também passou pelo MDC.

Outro nome, que esteve detido no local, é o empresário Billy McFarland, idealizador do Fyre Festival, evento luxuoso para celebridades e ricaços que se revelou um fiasco (e nunca chegou a realmente acontecer). McFarland foi condenado, em 2018, a seis anos de prisão por fraude. Após cumprir a pena, ele alega estar planejando uma segunda edição do caótico festival.

Na mesma linha, esteve por lá Samuel Bankman-Fried, apelidado de "rei das criptomoedas", condenado por acusações de fraude e conspiração envolvendo suas empresas FTX e Alameda Research.

Segundo o jornal britânico The Independent e o site de notícias americano The Daily Beast, o Metropolitan Detention Center enfrenta problemas como "falta crônica de funcionários, surtos de violência, infestações de vermes, atrasos no acesso a atendimento médico e uma onda de suicídios e mortes" nos últimos anos.

Conforme o Daily Beast, o MDC abriga hoje 1.600 presos, a grande maioria deles à espera de julgamento. Desde 2021, o local é o principal centro de detenção federal da cidade, depois que o Metropolitan Correctional Center, em Manhattan, foi fechado por apresentar condições terríveis. Foi lá que Epstein morreu.

Quem é Sean 'Diddy' Combs, o Puff Daddy

O rapper, conhecido pelos nomes Puffy, Puff Daddy e P. Diddy, é dono de uma marca de entretenimento e moda, sendo uma das figuras mais influentes do Hip Hop e acumula três prêmios Grammy, o mais importante reconhecimento da música mundial.

Ele é um dos principais articuladores do hip-hop nos Estados Unidos. Diddy já trabalhou com grandes nomes da música como Notorious B.I.G. e Mary J. Blige.

O artista namorou estrelas como Jennifer Lopez e Cassie, sendo o relacionamento mais longo com Kim Porter, na década de 1990, com quem teve quatro filhos. A relação acabou em 2018.

Depois, ele também teve um filho com a estilista Misa Hylton, além de uma menina com Sarah Chapman. Em 2022, o rapper anunciou o nascimento de seu sétimo filho, com Dana Tran.