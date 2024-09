De 'miniférias' no Ceará, irmã de Deolane Bezerra presenteia fã da advogada com celular novo

A advogada Dayanne Bezerra, que está no litoral do Ceará de "miniférias" e aproveitando para comemorar a liberdade da irmã, Deolane, e da mãe, Solange, presenteou um fã da influenciadora com um celular novo na manhã desta quarta-feira (25).

"Ele precisa de um celular, olha, deu certinho. Juntou a fome com a vontade de comer. Tá bom, vou te dar um celular", disse a Dayanne.

Dayanne estava na praia quando um vendedor ambulante, que demonstrou ser fã da família, lamentou estar com o celular quebrado. A advogada, então, transferiu dinheiro via pix para que ele comprasse um aparelho novo. O valor, no entanto, não foi divulgado pela influenciadora.

O vendedor, que tem o perfil do Instagram identificado como Batata Mendes, repostou em seus stories uma publicação que citava o valor de R$ 4 mil repassado pela advogada.

Saída da prisão

Deolane deixou o presídio de Buíque, no Agreste de Pernambuco, no início da tarde dessa terça-feira (25). A influenciadora e também advogada foi solta após decisão do Tribunal da Justiça de Pernambuco (TJPE).

Ela havia sido presa novamente no dia 10 de setembro por descumprir ordens judiciais, Deolane é alvo de uma operação da polícia contra lavagem de dinheiro e prática de jogos ilegais, que inclui outros 18 investigados.