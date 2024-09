Mãe de Deolane Bezerra diz que 'ficha ainda não caiu' após ser liberada da prisão

Colocada em liberdade nessa terça-feira (24), Solange Bezerra, mãe da influenciadora Deolane Bezerra, usou as redes sociais para falar com os seguidores sobre o tempo passado na prisão. Emocionada, ela salientou que os últimos dias não foram fáceis.

“Ainda tô muito emocionada, minha ficha ainda não caiu, nunca imaginei passar por tudo que passei. Quem me conhece há 30, 40anos, sabe que não preciso explicar nada. Eles conhecem minha vida. No momento eu não consigo nem falar muitas coisas, posso falar algo que não devo e prejudicar minha filha, me prejudicar”.

Solange afirmou ainda que tirou muitas lições de tudo que aconteceu. “Quero agradecer a Deus por me dar essa chance de estar falando novamente com vocês. Confesso que ainda não estou pronta para falar, mas foram dias bem difíceis. Quero agradecer e reconhecer quem esteve com a gente esse tempo todo”.

Ela também lamentou que muitos amigos não apoiaram ela e a filha. “Vi muitos comentários de que nossos fãs e seguidores nos deram mais apoio do que os próprios que se dizem amigos. Muitos que se diziam amigos não apoiaram”.

Além de Solange, Deolane também foi solta ontem. Ela deixou o presídio em Buíque, no Agreste de Pernambuco, no início da tarde. As duas foram presas na Operação Integration, que apura um suposto esquema de lavagem de dinheiro e jogos ilegais.