Deolane, Gusttavo Lima, bets e lavagem de dinheiro: entenda a linha do tempo da Operação Integration

A Operação Integration tem ganhado destaque em todo o território nacional após a Justiça de Pernambuco expedir mandados de prisão contra celebridades, como o cantor Gusttavo Lima e a advogada Deolane Bezerra. Conduzida pela Polícia Civil de Pernambuco, a ofensiva apura um suposto esquema de lavagem de dinheiro por meio de jogos ilegais.

Ao longo do mês de setembro, investigados foram presos, outros foram considerados foragidos, bens foram apreendidos e suspeitos foram soltos. O processo continua sob sigilo para preservar a integridade das investigações em curso.

A seguir, confira uma linha do tempo com os principais acontecimentos da Operação Integration.

Operação é deflagrada - 4 de setembro

A Polícia Civil de Pernambuco deflagrou a Operação Integration no dia 4 de setembro, decretando a prisão de onze pessoas, incluindo a influenciadora Deolane Bezerra e sua mãe, Solange Bezerra, além do empresário Darwin Henrique da Silva Filho, dono da casa de apostas Esportes da Sorte, e a esposa dele, Maria Eduarda Filizola. No mesmo dia, Deolane e Solange foram levadas para a Colônia Penal Feminina do Recife.

No mesmo dia, um avião que pertence à empresa de Gusttavo Lima foi apreendido. O cantor havia viajado um dia antes para a Grécia, acompanhado dos donos da empresa de apostas "Vai de Bet", o casal José André Rocha Neto e Aislla Sabrina Truta Henriques da Rocha, que também tiveram mandados de prisão decretados pela Justiça pernambucana.

Legenda: Empresa de sertanejo ainda aparece como proprietária de aeronave em consulta na Anac Foto: Divulgação/Polícia Civil

PRISÃO DO DONO DA ESPORTES DA SORTE - 5 de setembro

Darwin Henrique da Silva Filho, dono da casa de apostas Esportes da Sorte, e a esposa dele, Maria Eduarda Filizola se entregaram à polícia no dia 5 de setembro.

Legenda: Empresário Darwin Henrique da Silva Filho está sendo investigado pela Polícia Civil de Pernambuco Foto: Reprodução/TV Globo

Também nessa data, a defesa de Gusttavo Lima se pronunciou sobre a apreensão do avião. O advogado do cantor informou que a aeronave foi vendida para a empresa J.M.J Participações. A Anac disse ao g1 que havia uma negociação para a compra, mas a empresa do artista ainda constava como proprietário do avião.

GUSTTAVO LIMA RETORNA AO BRASIL SEM OS FORAGIDOS - 7 de setembro

Gusttavo Lima retornou ao Brasil no dia 7 de setembro, sem os amigos André e Aislla Rocha. Na ida, a aeronave transportou o casal investigado, fazendo o trajeto Goiânia – Atenas – Kavala.

No retorno, o percurso foi Kavala – Atenas – Ilhas Canárias – Goiânia, o que indica que José André e Aislla podem ter desembarcado na Grécia ou nas Ilhas Canárias, na Espanha. Dias depois, o casal foi considerado foragido.

Legenda: José André Rocha Neto, dono da casa de apostas Vai de Bet, e Aislla Sabrina Rocha são investigados da Operação Integration Foto: Reprodução/Instagram

DEOLANE É LIBERADA PARA PRISÃO DOMICILIAR - 9 de Setembro

A influenciadora Deolane Bezerra e outros investigados foram liberados no dia 9 de setembro para cumprir prisão domiciliar.

Tanto a influenciadora quanto Maria Eduarda Filizola foram beneficiadas pelo artigo 318A do Código Penal e por um habeas corpus coletivo concedido pelo Supremo Tribunal Federal (STF), de 2018, que substitui a prisão preventiva por domiciliar de gestantes, lactantes e mães de crianças de até 12 anos ou de pessoas com deficiência. Deolane é mãe de uma menina de 8 anos.

Legenda: Advogada ganhou habeas corpus na Justiça e deixou a cadeia Foto: Reprodução/TV Globo

DEOLANE É PRESA NOVAMENTE - 10 de Setembro

No dia 10 de setembro, Deolane foi presa novamente por descumprir medidas cautelares. Por determinação do TJPE, a influenciadora não poderia se pronunciar publicamente por meio de redes sociais, imprensa ou outras mídias.

A Justiça de Pernambuco decidiu transferir a advogada para a Colônia Penal Feminina de Buíque, a quase 300 quilômetros da capital pernambucana. O documento judicial argumentou que a transferência teria sido para "contribuir para a estabilidade da situação e para o bom andamento do processo, longe da influência direta e intensa de centros urbanos".

GUSTTAVO LIMA TEM PRISÃO DECRETADA E OUTROS INVESTIGADOS SÃO LIBERADOS - 23 de setembro

A Justiça de Pernambuco decretou, na segunda-feira (23), a prisão do cantor Gusttavo Lima. Ele é suspeito de ajudar os "foragidos" André Rocha e Aislla Rocha. Segundo a decisão, o avião de Gusttavo Lima levou o casal para a Grécia, mas, ao retornar ao Brasil, seguiu uma rota diferente e não trouxe os investigados.

Na noite do dia 23, o TJPE ordenou a soltura de suspeitos presos no âmbito da "Operação Integration", incluindo o casal, a influenciadora Deolane Bezerra e Solange Bezerra.

CANTOR SERTANEJO TEM PRISÃO REVOGADA - 24 de setembro

O Tribunal de Justiça de Pernambuco revogou a prisão do cantor Gusttavo Lima nesta terça-feira (24). A decisão é do desembargador Eduardo Guilliod Maranhão, o mesmo determinou a soltura da advogada e influenciadora Deolane Bezerra, dentre outros suspeitos presos na Operação Integration, que investiga jogos ilegais e lavagem de dinheiro.

Em nota, a assessoria jurídica do cantor disse que recebeu com "muita tranquilidade e sentimento de justiça a decisão" e disse que a relação de Gusttavo com a empresa investigada era "estritamente de uso de imagem e decorrente da venda de uma aeronave".