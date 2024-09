Quem é Darwin da Silva Filho, dono da Esportes da Sorte investigado em operação policial

O empresário Darwin Henrique da Silva Filho está sendo investigado na operação da Polícia Civil de Pernambuco que resultou na prisão da advogada Deolane Bezerra, na manhã desta quarta-feira (4). Conforme o GLOBO, Darwin, que também é CEO da Esportes da Sorte, defendeu que as "bets" fossem regulamentadas no Brasil.

Além de Darwin, a Polícia ainda investiga a casa de apostas que ele é proprietário. O foco são os suspeitos de integrarem organização criminosa que realiza lavagem de dinheiro e jogos ilegais.

"O mercado regulado vai fazer com que restem apenas as empresas de reputação ilibada e que adotam as melhores práticas, como compliance, prevenção a fraudes e a promoção do jogo responsável", afirmou Darwin, no mês passado, em entrevista ao GLOBO.

Veja também Negócios Caixa diz que será um dos principais players de bets do mercado Negócios Senador diz que projeto para regulamentar jogos de azar e apostas deve ser votado até setembro

Quem é Darwin da Silva Filho?

O empresário Darwin da Silva Filho é CEO da Esportes da Sorte (HSF Gaming), empresa criada em 2018, em meio ao aumento das casas de apostas. A companhia funciona com parcerias e tem aguardado a regulamentação das apostas esportivas.

Ele solicitou autorização para atuação do Esportes da Sorte e da Onabet, outra empresa administrada pelo empresário.

Darwin sempre foi interessado por futebol. Com sua empresa, patrocina diversos clubes de futebol, incluindo Bahia, Corinthians, Athlético Paranaense, Palmeiras (Feminino), Ceará, Santa Cruz, Náutico, ABC de Natal e Grêmio.

"A possibilidade de estreitar os laços com clubes de futebol e sua legião de apaixonados é uma grande oportunidade para qualquer empresa, particularmente para as casas de apostas esportivas cuja sinergia de oferta de serviços estará diretamente entrelaçada com o futebol", acrescentou ao GLOBO.