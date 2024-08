Caixa diz que será um dos principais players de bets do mercado

A Caixa Econômica Federal entrará no mercado de bets e deve ser um dos principais players do segmento de apostas esportivas do Brasil, afirmou o presidente da instituição, Carlos Vieira, nesta quinta-feira (22), durante apresentação dos resultados do segundo semestre. As informações são do Valor Econômico.

“Entrada nossa nas 'bets' tem efeito social muito importante, porque parte significativa da tributação vai para público que precisa de assistência”, disse o gestor.

Segundo Vieira, o banco solicitou licença para atuar no mercado das apostas esportivas. “A Caixa informa que, como ator relevante no mercado brasileiro de loterias, atua constantemente no desenvolvimento de novos produtos e negócios de jogos", informou.

Para Vieira, o público que consome loterias é diferente das bets e que, por isso, não haverá migração de um para o outro e nem fusões. A previsão é que o país terá mais de 100 empresas de apostas esportivas.

"O que havia no Brasil não eram bets, eram meios de pagamento, sem nenhuma retenção de tributos para o Brasil", analisou o presidente do banco. "O Brasil hoje tem faturamento em torno de R$ 3 bilhões em jogos, é pouco perto de outros países. [...] Resolvemos entrar nesse novo segmento e a gente poderia ficar de fora se não fizesse isso", concluiu.

Já Lucíola Vasconcelos, CEO da Caixa Loterias,afirmou que o princípio do banco é o cuidado com o apostador e haverá uma regulamentação para a segurança dos clientes. “O mercado de bets é muito grande e a regulamentação foi importante”, ressaltou Vasconcelos.