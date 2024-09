Deolane Bezerra volta a ser presa após descumprir medidas cautelares

A influenciadora digital e advogada Deolane Bezerra voltará a ser presa após descumprir medidas cautelares. Ela teve a prisão domiciliar revogada nesta terça-feira (10). No início desta tarde, ela havia ido assinar os termos da prisão domiciliar e coletar as digitais, quando foi informada da revogação da decisão na 12ª Vara Criminal no Fórum Rodolfo Aureliano, em Recife.

De acordo com informações da TV Globo, a Justiça informou que Deolane descumpriu duas das medidas cautelares impostas pelo judiciário. Por determinação do TJPE, a influenciadora não poderia se pronunciar publicamente por meio de redes sociais, imprensa ou outras mídias.

A advogada segue sob custódia para fazer exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML) e deve retornar à Colônia Pena Feminina de Recife, onde estava presa e havia saído na segunda-feira (9), usando tornozeleira eletrônica. Deolane também está proibida de entrar em contato com os demais investigados.

Ao chegar ao Fórum, nesta terça, ela cobriu a boca com a mão e não falou com a imprensa, como forma de protesto.

Prisão de Deolane

Deolane foi presa em Recife na última quarta-feira em uma operação da Polícia Civil de Pernambuco contra uma organização criminosa voltada à prática de lavagem de dinheiro e jogos ilegais.

As investigações da operação, intitulada "Integration", foram iniciadas ainda em abril de 2023. As autoridades contaram com a colaboração da Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol), e das Polícias Civis dos estados de São Paulo, Paraná, Paraíba e Goiás.