Que horas começa o BBB 25 hoje, quarta-feira (12/3)?

Nesta quarta-feira (12/3), o reality show deve começar a partir das 21:20 (horário de Brasília), logo após Mania de Você. A programação da TV Globo pode passar por mudanças prévias sem avisos.

Qual a programação de hoje do BBB 25?

Nesta noite, o público vai acompanhar a festa do líder da semana, onde todos comemoram com uma festa temática especial.

O que aconteceu no BBB 25 na noite de ontem?

A emoção tomou conta da casa mais vigiada do Brasil após a eliminação de Thamiris do BBB 25, com 61,73% dos votos. Gracyanne, visivelmente abalada pela saída da aliada, se entregou às lágrimas em um desabafo com Daniele Hypolito. A musa fitness revelou sua insatisfação com Vitória Strada, afirmando não querer a atriz em sua vida, apesar de descartar, por enquanto, votá-la.

A eliminação repercutiu profundamente entre as participantes, gerando mudanças na dinâmica do jogo.





Aline e Vitória analisaram as novas configurações de alianças, com Aline especulando sobre a possibilidade de Gracyanne se tornar um novo alvo de votação.

Diego Hypolito também se tornou foco da conversa, com Aline criticando seu comportamento com os outros participantes e apontando um tratamento diferenciado, quase de pedestal, que ele demonstra para Gracyanne. A madrugada foi marcada por reflexões sobre as estratégias de jogo e as relações fragilizadas após a eliminação de Thamiris.

Onde assistir ao BBB 25?

O reality show pode ser acompanhado diariamente pela TV Globo e pela Globoplay. Os assinantes da plataforma de streaming também têm acesso às câmeras da casa 24 horas por dia e a trechos de vídeos dos participantes no jogo.

O gshow também disponibiliza outros conteúdos exclusivos para fãs do reality show, como o Bate Papo BBB com o eliminado da semana e o Mesacast BBB com os principais assuntos da semana do jogo.

Quero votar no BBB 25, como faço?

A votação do BBB 25 segue através do site do gshow, sendo necessário ter uma conta Globo, criada gratuitamente no site. Os votos seguem divididos entre:

Votos da torcida: múltiplos votos, sem limite de quantidade, logado na Conta Globo

Votos únicos: voto apenas uma vez por Paredão, mediante CPF

Quem são os participantes do BBB 25?

O BBB começou com 24 participantes divididos em duplas, mas hoje os jogadores seguem individualmente na disputa pelo prêmio milionário.

A lista completa dos participantes do BBB 25 é: