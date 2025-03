Que horas começa 'Volta por Cima'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (12)

A novela 'Volta por Cima' desta quarta-feira (12) vai ao ar às 19:15, após 'CETV - 2ª Edição'. Nesse capítulo, Silvia revela para Jão o real motivo de querer terminar com ele.

Resumo completo de 'Volta por Cima' desta quarta-feira

Silvia revela para Jão o real motivo de querer terminar com ele. Ruth conta sua história para Marco. Tati se revolta com Violeta por ter se recusado a deixar Osmar devolver o dinheiro para sua família. Sidney convida Jayme para ser padrinho do seu casamento com Cida. Marco enfrenta Gerson. Miranda passa para Nando o contato de um médico e ele fica pensativo.

Yuki e Bernardo consolam Silvia. Marco implica com Gigi por não perdoar Belisa. Jin decide retomar a carreira de cantor no Brasil. Osmar pensa na separação de Madalena e Jão. Silvia revela a Madalena que terminou com Jão.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 19:15, na Rede Globo.