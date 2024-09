Operação Integration investiga Deolane, Gusttavo Lima, Solange e José André; conheça os envolvidos

A Operação Integration, que investiga jogos ilegais e lavagem de dinheiro, já emitiu 18 mandados de prisão, incluindo do cantor Gusttavo Lima, expedido pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco nesta segunda-feira (23). Outras figuras públicas também estão sendo investigadas.

A influenciadora Deolane Bezerra e sua mãe, Solange Bezerra, por exemplo, seguem presas, assim como o empresário José André da Rocha Neto, dono da Vai de Bet. As investigações da operação começaram em abril de 2023 e, além dos mandados de prisão, foram expedidos 24 mandados de busca e apreensão no Recife (PE), Campina Grande (PB), Barueri (SP), Cascavel (PR), Curitiba (PR) e Goiânia (GO).

A seguir, entenda qual é o envolvimento dos principais investigados.

GUSTTAVO LIMA

Legenda: Cantor teria envolvimento em esquemas ilegais envolvendo bets Foto: Reprodução/YouTube

A Justiça de Pernambuco decretou, nesta segunda-feira (23), a prisão do cantor Gusttavo Lima, no âmbito da Operação Integration, que investiga jogos ilegais e lavagem de dinheiro. A decisão foi da juíza Andrea Calado da Cruz. O sertanejo teria dado suporte a dois foragidos em um avião.

A decisão aponta que no retorno de uma viagem à Grécia, uma aeronave transportou Gusttavo e os suspeitos, que teriam sido deixados em outro país.

"Na ida, a aeronave transportou Nivaldo Lima [nome verdadeiro de Gusttavo Lima] e o casal de investigados, seguindo o trajeto Goiânia – Atenas – Kavala. No retorno, o percurso foi Kavala – Atenas – Ilhas Canárias – Goiânia, o que sugere que José André e Aislla possam ter desembarcado na Grécia ou nas Ilhas Canárias, na Espanha. Esses indícios reforçam a gravidade da situação e a necessidade de uma investigação minuciosa, evidenciando que a conivência de Nivaldo Batista Lima com foragidos não apenas compromete a integridade do sistema judicial, mas também perpetua a impunidade em um contexto de grave criminalidade", continua a magistrada Andrea Calado.

Os foragidos em questão são José André da Rocha Neto, dono da Vai de Bet, e a sua esposa Aislla Rocha.

JOSÉ ANDRÉ

As empresas de José André da Rocha Neto são investigadas por lavagem de dinheiro e a Balada Eventos e Produções, de Gusttavo Lima, teria envolvimento no crime. Um avião que pertencia à Balada foi comprado pela JMJ, empresa de José André. Além disso, o cantor é garoto propaganda da Vai de Bet, que também é administrada por José André.

A defesa do empresário argumentou que o patrimônio é “declarado e regular”. Anteriormente, o advogado de Gusttavo Lima também tinha informado que a Balada “apenas vendeu um avião a uma das empresas investigadas”.

DEOLANE BEZERRA

Legenda: Deolane Bezerra está presa em Pernambuco desde o início de setembro Foto: Reprodução/Instagram

Deolane Bezerra é investigada por envolvimento em um suposto esquema de lavagem de dinheiro por meio de jogos ilegais. Ela foi presa no dia 4 de setembro e está detida na Colônia Penal Feminina de Buíque, no Agreste de Pernambuco.

A influenciadora chegou a ser solta por força de um habeas corpus, mas voltou a ser presa um dia depois, pois descumpriu medidas impostas pela Justiça, como não se manifestar na imprensa.

SOLANGE BEZERRA

Legenda: A matriarca da família fo presa por lavagem de dinheiro e jogos ilegais Foto: Reprodução/Redes Sociais

Solange Bezerra está presa desde o dia 4 de setembro por suspeita de envolvimento com jogos ilegais e lavagem de dinheiro. Atualmente, ela está na Colônia Penal Feminina do Recife.