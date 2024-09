Deolane Bezerra volta ao Instagram após ser solta: 'Contando as aventuras da cadeia'

A advogada Deolane Bezerra apareceu pela primeira vez eu seu Instagram após sair da prisão nesta terça-feira (24). Ela fez um vídeo ao lado de sua mãe, que também estava presa por suspeita de jogos ilegais e lavagem de dinheiro pela Operação Integration. A influenciadora afirmou que "vai falar tudo" em breve.

"Boa noite, Brasil! [....] Estou aqui com mamis (sic), contando as aventuras da cadeia. Eu estava presa, meu Deus do céu", disse Deolane, aos risos.

Ela comentou o fato de ter sido presa pela segunda vez, ao ganhar um habeas corpus e descumprir uma determinação judicial: "Eu fui querer ser 'amostradinha' e passei mais de 14 dias presa".

"É tanta coisa pra contar, mas eu estou firme e forte, acreditando sempre na justiça de Deus. E vocês não irão se arrepender de ter me apoiado. E que não apoiou [fez barulho de beijo]", comentou a influenciadora.

As irmãs de Deolane também celebraram a saída das familiares da prisão. Elas fizeram ligação de vídeo com a advogada logo após ela sair da cadeia, na Colônia Penal Feminina de Buíque — a 258,40 km de distância de Recife.

'Esperei com paciência no Senhor'

Antes de aparecer em vídeo nos stories, Deolane postou uma foto abraçada com a mãe, Solange Alves Bezerra.

"A mulher mais forte do mundo b@solangebezerraoficial Eu não iria embora sem a senhora. Nunca. Obrigada por tudo minha super mãe. Esperei com paciência no SENHOR, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor", escreveu.