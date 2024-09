Irmãs de Deolane celebram soltura de advogada em ligação: 'Acabou'

As irmãs de Deolane Bezerra celebraram a soltura da advogada por meio de uma chamada de vídeo nesta terça-feira (24). Dayanne publicou uma captura de tela do momento no stories e se declarou: "Te amo".

“Jeová, Jeová e Jeová. Obrigada, meu Deus, toda a glória é do Senhor Jesus. Acabouuuu”, escreveu Dayanne alguns momentos antes.

Às 13h10, a mãe da influenciadora, Solange Bezerra também foi solta. Ela estava presa na Colônia Penal Feminina, no bairro da Iputinga, Zona Oeste do Recife, desde o dia 4 de setembro, quando foi alvo, junto com a filha, na "Operação Integration".

O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) determinou, na noite dessa segunda-feira (23), a soltura dela e de outros suspeitos presos na "Operação Integration", que investiga jogos ilegais e lavagem de dinheiro.

Veja primeira foto de Deolane após prisão: