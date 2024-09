Roberto Frota, ator de Chiquititas, morre aos 85 anos; ex-esposa Ângela Vieira lamenta morte

O ator Roberto Frota, conhecido por diversos papéis em novelas de TV, morreu na manhã desta terça-feira (24), no Rio de Janeiro. O artista de 85 anos tratava um câncer há um ano e meio e estava internado com pneumonia.

Roberto deixa mulher, três filhos, e dois netos. Ele foi casado com a atriz Ângela Vieira, de 1983 a 1997, com quem teve uma filha. Em 2008, se casou com a advogada carioca Márcia Prado.

O velório do ator está marcado para a quarta-feira (25), no Memorial do Carmo, no Caju, entre 12h e 15h. Em seguida, o corpo dele será cremado.

Em seu Instagram, Ângela Vieira publicou uma mensagem em homenagem ao ex-companheiro. "Foi ótimo diretor e um ator versátil, participando de peças importantes e várias novelas. Fomos casados durante 14 anos e tivemos a Nina, hoje com 40 anos. Roberto viveu intensamente cada momento da vida", destacou.

Carreira

Durante sua carreira, o ator participou de mais 40 novelas, como "Vale tudo, "Barriga de Aluguel", "Mulheres Apaixonadas" e "Chiquititas". Seus trabalhos mais recentes foram em "Terra e paixão", "Amor perfeito" e "Vai na fé".

Ele também teve uma carreira no teatro, participando de peças como "Bonitinha, mas ordinária" e "Adorável Hamlet".

Autor do argumento original de "Se eu fosse você", um dos grandes sucessos do cinema nacional, Roberto ainda escreveu o livro "Mão de Flor" (editora Vizeu), marcando sua atuação na literatura.