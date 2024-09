'Turma da Mônica Origens': nova série da Globoplay vai mostrar protagonistas adultos; veja elenco

O grupo de amigos mais icônico dos quadrinhos brasileiros terá a sua primeira versão adulta na televisão. A série "Turma da Mônica Origens", da Globoplay, apresentará os protagonistas interpretados por astros da teledramaturgia brasileira.

A Turminha do Limoeiro será vivida por Louise Cardoso como Mônica, Daniel Dantas como Cebolinha, Paulo Betti como Cascão, Dhu Moraes como Milena e Malu Valle como Magali.

A @turmadamonica.com.br de um jeito que você nunca viu! 🤩 Duas gerações vão contar como essa turminha começou lá no bairro do Limoeiro e a força da amizade verdadeira. ❤️ #TurmaDaMônicaOrigens🐇 estreia por aqui dia 24/10.



[image or embed] — globoplay (@globoplayoficial.bsky.social) September 24, 2024 at 9:09 AM

Na trama, a protagonista que dá nome a turminha, Dona Mônica, vai precisar da ajuda dos seus fiéis amigos para relembrar como a amizade do grupo surgiu. Nesta viagem entre o passado e memórias afetivas, a produção também vai contar com um novo elenco infantil com Giovanna Urbano como Mônica, Felipe Rosa como Cebolinha, Manu Colombo como Magali, Bernardo Faria como Cascão e Sabrina Souza como Milena.

A série foi criada por Marina Maria Iório e Daniel Rezende, que também assina a supervisão artística, e vai estrear na plataforma de streaming no dia 24 de outubro, em homenagem ao mês das crianças.