Fãs se preocupam com Harrison Ford após ator demonstrar dificuldades para assinar o próprio nome

Fãs de Harrison Ford, famoso por interpretar o arqueólogo Indiana Jones e o contrabandista rebelde Han Solo, da franquia “Star Wars”, demonstraram preocupação pela saúde do ator. A comoção vem de um vídeo de agosto de 2024, que mostra o ator de 82 anos utilizando a mão esquerda como apoio para assinar seu próprio nome.

A ocasião da assinatura foi a indicação de Ford ao título de “Lenda da Disney”, durante a exposição D23. Em vídeo publicado nas redes sociais, o ator aparece apertando a mão de Mickey Mouse e assinando o nome em uma placa de cimento. Ele também marca as palmas das mãos e sorri para as câmeras.

É no momento da assinatura que os fãs perceberam um forte tremor nas mãos do ator, que logo utiliza sua outra mão para completar a escrita. Embora não haja informações sobre o atual estado de saúde do ator, a situação gerou questionamentos por parte do público.

“Eu estou velho, mas não preciso de duas mãos para assinar meu nome", diz um usuário. “Ele não parece saber onde está”, aponta outro. Um admirador também se preocupou com o estado do ator. “Parabéns a ele, mas parte meu coração vê-lo tão frágil".

Embora haja certa comoção entre o público, há quem conteste a fragilidade de Ford e defenda a sua vitalidade. “Não há nada de frágil. Ele parece melhor do que muitos outros com 82 anos”, citou um fã. “Ele está escrevendo acima de um cimento fresco e segurou a mão para dar estabilidade enquanto assinava no ar”, defendeu um segundo usuário.

Apesar da idade, Harrison Ford não apresenta sinais de que vai se aposentar. Ele está escalado como Tadeu Ross, o Hulk Vermelho, no filme “Capitão América: Admirável Mundo Novo”, da Marvel Studios, que estreia no início de 2025.

VEJA TRAILER DO FILME