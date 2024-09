Produção de 'A Fazenda 16' manda aviso após briga entre Flora, Suelen e Flor: 'Inadmissível'

A produção de A Fazenda 16 precisou intervir após Flor Fernandez ser acusada de discurso racista e gordofóbico durante uma briga com Suelen Gervasio e Flora Cruz. "Vamos todos nos esforçar para criar um ambiente de respeito e inclusão", diz uma mensagem da equipe do reality show da Record Tv.

A briga envolvendo as peoas aconteceu no último domingo (22), quando a ex-SBT comentou sobre o corpo da filha de Arlindo Cruz e também teria agido com intolerância religiosa contra Suelen. Em comunicado nesta segunda (23), a direção do programa fez um alerta sobre as regras de convivência e respeito no confinamento.

"Atenção, peões. No mundo de hoje, preconceitos de qualquer tipo são inadmissíveis. É dever de todos cuidarmos de nossas palavras e atitudes. Palavras preconceituosas ferem e não adianta dizer que não foi esta a intenção. Vamos todos nos esforçar para criar um ambiente de respeito e inclusão. Obrigado", afirmou a direção do reality.

Entenda a briga

Na confusão, Flora expôs que a ex-SBT disse que seu desempenho na dinâmica seria afetado por conta do peso. "Você falou que eu não ia consegui fazer a prova direito por causa do meu corpo!", disse.

"Depois, tu veio falar: 'Índio é o quê? Índio é preto'", afirmou a influenciadora. "E daí, gente? Meu avô apanhou, meu avô foi domesticado num pau de arara, por causa disso. Você vai desprezar os índios agora? Índio é menor?", rebateu Flor. "Se fala povo indígena! Aprende a falar", corrigiu a filha de Arlindo Cruz. "É índio, é índio. Meu avô era índio!", continuou a ex-jurada do Programa Silvio Santos.

Segundo Flor, sua fala não foi gordofóbica, pois já teve obesidade mórbida, além de ter negado que foi racista porque sua estilista é preta e tem parentes negros. Suelen Gervasio, então, envolveu-se na conversa, criticando a postura de Flor.

A apresentadora rebateu as críticas afirmando que "um demônio estava falando no ouvido" dela, exaltando ainda mais os ânimos de Suelen. "Ignorante, racista! Demônio quem tem é você!", disparou a ex de Vitão. "Eu tenho Jesus", disse Flor, que começou a cantar a música "Xô Satanás", do grupo Asa de Águia.

"Você está confortável no seu lugar de branca. Burra e ignorante que você é. Racismo não se combate com explicação, não. É com porrada", continuou Suelen.

Flor respondeu dizendo que Jesus é mais forte do que todos os orixás. "Que Jesus é esse que você tem? Lava a boca pra falar em nome de Deus! Deus é soberano, não é isso que você prega, não", afirmou Suelen.