Primeira festa de 'A Fazenda 16' terá cantor Tierry e clima dos 'anos 20' nesta sexta-feira (20)

Os participantes de "A Fazenda 16" vão ter a primeira festa do reality na noite desta sexta-feira (20). Com direito à presença do cantor Tierry, eles vão dançar ao som de sucessos como Rita, Cabeça Branca, e Hackearam-me.

A celebração será ambientada com o clima dos anos 1920. Assim, além da decoração temática, os 24 peões irão usar figurinos que carregam a elegância do início do século passado.

Durante o programa de sexta, o público poderá acompanhar um trecho da festa ao vivo, na Record TV. Já os acontecimentos marcantes durante a festa e pós-balada, vão ser resgatados neste sábado (21).

Onde assistir 'A Fazenda 2024'

A atração é exibida na Record TV e pode ser acompanhada 24 horas por dia no PlayPlus, streaming da emissora.

O programa é apresentado por Adriane Galisteu, com direção-geral de Fernando Viudez e direção do núcleo de realities de Rodrigo Carelli.