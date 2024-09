Após confusão entre Larissa Tomásia e Zé Love em 'A Fazenda', Record ameaça expulsar participantes

Zé Love e Larissa Tomásia discutiram nesta sexta-feira (20), em "A Fazenda 16", após o ex-jogador de futebol reclamar da falta de ajuda no trato dos animais. Durante a briga, os peões se descontrolaram e trocaram ofensas. A situação fez com que a Record ameaçasse expulsar os dois.

Tudo começou quando Zé Love estava desabafando com Larissa. A fazendeira da semana, Julia Simoura, havia designado Zé Love e Gilson de Oliveira para cuidar da vaca e do touro. Gilson recebeu ajuda de Gui Vieira, mas Zé Love teve que fazer sua parte sozinho.

"Os animais não têm culpa se um não fala com o outros, se temos desavenças. O trato meu e do Gilson é muito pesado", argumento o peão em conversa com a ex-BBB. Larissa opinou sobre a situação e disse que Zé Neto não pode ficar xingando as pessoas.

"Eu sei que é [pesado]. Mas não é a primeira vez que isso acontece. De ficar mandando os outros tomar no c*", declarou a ex-BBB. "Aqui todo mundo xinga o outro, e aí?", argumentou Zé. "Tomar no c*, não. Isso é falta de respeito", insistiu Larissa.

Em seguida, Zé Love aumentou o tom de voz e afirmou que os outros jogadores não querem trabalhar. Gui comentou que ninguém era obrigado a ajudar Zé. O ex-jogador não gostou da declaração e se revoltou. "Os bichos não têm culpa, irmão! Não tem problema, só que se tomar a punição, é geral!", disse aos gritos.

"Agora, se vocês estão dispostos a tomar punição, tá beleza. Não tem problema! Se eu não terminar o trabalho lá, eu vou tomar a p**** da punição! Porque tá todo mundo aqui. Eu poderia muito bem pegar e tomar punição pra todo mundo se f****", acrescentou.

Depois, Zé Neto saiu da sala principal, mas Larissa continuou comentando sobre a situação com outra pessoa. Ao retornar, o ex-jogador percebeu que ela estava falando dele e voltou a brigar com a peoa.

"Não vai gritar comigo não, p****! Eu não deito para macho nenhum, não! Falta de respeito é você, seu m****. Grita, vai, eu não tenho medo de você. Você é um infeliz", rebateu Larissa.

A briga continuou por alguns minutos na cozinha. Depois, os dois foram para a área externa e continuara a discutir. Por conta dos gritos e da aproximação corporal em meio a briga, a produção do reality show pediu para que eles se separassem. "Afastem-se imediatamente. Esse comportamento não é aceitável e pode gerar expulsão", comunicou uma voz.

Veja vídeo do momento: