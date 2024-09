O rapper e empresário Sean Diddy Combs permanecerá preso enquanto aguarda julgamento por acusações de tráfico sexual, associação criminosa e promoção da prostituição. A decisão foi juiz Andrew Carter, que negou um recurso apresentado pela defesa, na última quarta-feira (18).

O magistrado confirmou a decisão da véspera por considerar insuficiente a fiança proposta, devido ao seu histórico de violência, abuso de substâncias e à possibilidade de manipulação de testemunhas.

Quem é Sean 'Diddy' Combs, o Puff Daddy

O rapper, conhecido pelos nomes Puffy, Puff Daddy e P. Diddy, é dono de uma marca de entretenimento e moda, sendo uma das figuras mais influentes do Hip Hop e acumula três prêmios Grammy, o mais importante reconhecimento da música mundial.

Ele é um dos principais articuladores do hip-hop nos Estados Unidos. Diddy já trabalhou com grandes nomes da música como Notorious B.I.G. e Mary J. Blige.

O artista namorou estrelas como Jennifer Lopez e Cassie, sendo o relacionamento mais longo com Kim Porter, na década de 1990, com quem teve quatro filhos. A relação acabou em 2018.

Depois, ele também teve um filho com a estilista Misa Hylton, além de uma menina com Sarah Chapman. Em 2022, o rapper anunciou o nascimento de seu sétimo filho, com Dana Tran.

Entenda os crimes dos quais ele é acusado

Legenda: Sean 'Diddy' Combs, o Puff Daddy, foi visto em vídeo agredido a ex-namorada, Cassie Ventura Foto: AFP

O rapper é alvo de várias ações civis que o caracterizam como um predador sexual violento, acusado de usar álcool e drogas para submeter suas vítimas. Suas residências foram alvo de buscas por agentes federais neste ano.

A operação, em março, amplamente divulgada, sinalizou que uma investigação federal e um possível caso criminal estavam em andamento contra Diddy.

Agentes armados invadiram suas luxuosas propriedades em Miami e Los Angeles, marcando uma queda rápida para a poderosa figura da indústria musical.

O artista nega veementemente todas as acusações contra ele. Embora não tenha grandes condenações, há muito tempo ele é alvo de alegações de agressão física, que remontam aos anos 1990.

No final do ano passado, as acusações aumentaram após a cantora Cassie, cujo nome verdadeiro é Casandra Ventura, alegar que Combs a submeteu a mais de uma década de coerção por meio de força física e drogas, além de um estupro em 2018.

O casal se conheceu quando Ventura tinha 19 anos e ele 37. Em seguida, ele a contratou para sua gravadora e eles começaram um relacionamento romântico.

O processo foi rapidamente resolvido fora dos tribunais, mas uma série de alegações de agressão sexual semelhantes surgiram — incluindo uma em dezembro de uma mulher que afirmou que o rapper e outros a estupraram em grupo quando ela tinha 17 anos.