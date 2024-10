Bia Miranda desmente boatos sobre interrupção da gravidez

Após o ex-namorado Samuel Sant'Anna, conhecido como Gato Preto, revelar que Bia Miranda havia interrompido a gravidez, a influenciadora negou as acusações. À Quem, a ex-participante de A Fazenda afirmou que segue grávida. Ela também é mãe de Kaleb, de três meses, fruto do relacionamento com o cantor Buarque.

"Interrompi não, tô grávida ainda", disse.

Gato Preto publicou nos 'Stories' do Instagram, nessa quarta-feira (2), que a neta de Gretchen havia abortado o filho deles. "Todo respeito do mundo, não quero mais saber de tal pessoa. Ela já está seguindo em frente com outro e tirou a criança. Então, por favor, deixa quieto aqui na minha", escreveu.

No domingo (29), Bia contou que cogitou interromper a gravidez. "Não adianta nada eu tirar e dizer aqui que perdi o bebê, porque uma hora a verdade vai aparecer. Vou tentar ver isso o mais rápido possível, estou de uma semana, ainda é um feijãozinho pequeninho. Estou com muito medo, é essa parte que está me pegando, estou apavorada e não sei o que faço", disse.

No Brasil, conforme o código penal brasileiro, o aborto é crime e possui pena de 1 a 4 anos de prisão. O aborto legal é permitido apenas em casos de gravidez após estupro, quando há risco à gestante e no diagnóstico de anencefalia do feto.

Término de Bia Miranda e Gato Preto

O influenciador Gato Preto anunciou em suas redes sociais, na madrugada deste domingo (29), que está solteiro. Ele namorava a também influenciadora Bia Miranda desde agosto, poucos dias após o término do casamento dela com o DJ Buarque, com quem tem um filho. Em seu próprio perfil, Bia disse não saber motivo do término.

Nos 'Stories' do Instagram, Gato Preto compartilhou uma foto com a frase "tô solteiro" e mostrou as reações dos seguidores. Uma dessas pessoas disse: "Ela só quis te usar para esquecer o ex", ao que o influencer respondeu: "Vocês têm que entender que eu não sou os ex dela. Eu, solteiro, é diferente. Só não deu certo. Simples. Larguei mão".