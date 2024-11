Ana Maria Braga e filho caçula Pedro Maffei fazem mergulho com as tartarugas no Havaí

A apresentadora Ana Maria Braga exibiu nesta terça-feira (2), no programa 'Mais Você', a continuação das suas aventuras pelo Havaí. O especial, gravado em viagem por Honolulu, traz registros de um mergulho da comunicadora com as tartarugas em Eletric Beach. Dessa vez, Ana estava acompanhada do Pedro Maffei, que também aproveitou para conhecer mais do destino paradisíaco.

"Aloha, Havaí. Obrigada meu time lindo. [...] Que equipe incrível, muito obrigada por viverem o sonho junto comigo", escreveu Ana Maria nas redes sociais ao compartilhar fotos das gravações.

"É um presente", disse ela sobre ver a natureza de perto. A apresentadora até aprendeu uma receita tipica da região para ensinar aos telespectadores.

Veja aventuras de Ana Maria Braga no Havaí

Durante as aventuras no Havaí, Braga e sua equipe andaram em uma canoa estabilizadora. Ela até arriscou remar pelas águas e surfar na embarcação.

Ana Maria ainda aproveitou para fazer um passeio de barco em uma embarcação local, que possui 19,5 metros de comprimento, pesa sete toneladas e pode transportar até 17 pessoas, com uma cabine incluindo três lugares para dormir.