Ana Maria Braga chama Joe Biden de Bin Laden e gera memes na web; veja

Durante o Mais Você desta terça-feira (19), Ana Maria Braga se confundiu ao chamar o presidente dos Estados Unidos Joe Biden de Bin Laden. A gafe aconteceu enquanto o programa exibia uma reportagem sobre o encontro dos líderes do G-20.

A reunião do G-20 ocorre no Rio de Janeiro, motivo pelo qual a reportagem exibiu Joe Biden durante a manhã, entre as notícias do Mais Você.

"O presidente Lula e a primeira dama, Janja, deram as boas-vindas aos chefes de estado e tiveram uma sequência de fotos protocolares com o presidente da França, Emmanuel Macron, um aperto de mão afetuoso com o Bin Laden, dos Estados Unidos", disse Ana Maria.

Ela foi corrigida pelo Louro Mané, e brincou, entre risos: "Estou bem doida mesmo, logo cedo".

Redes sociais

A gafe divertiu os internautas, que recortaram o momento nas redes sociais. O assunto ficou entre os mais comentados do X, antigo Twitter.

Outro mencionado na situação foi o cantor MC Bin Laden, ex-participante do Big Brother Brasil 24, que tinha o nome do fundador da Al-Qaeda. Ele o alterou recentemente, após sua participação no reality, para Bin.