CAPTEI: Cine Ceará 2024 - Noite de Encerramento com Premiações e Reconhecimento

Após sete dias de Festival Ibero-americano de Cinema, o 34º Cine Ceará chegou ao fim na noite de sexta-feira, 15. A cerimônia de encerramento aconteceu no Cineteatro São Luiz com premiações e reconhecimento.

Foram 16 longas-metragens e 32 curtas-metragens exibidos ao longo do evento. Rica produção cinematográfica dos países de língua portuguesa e espanhola. Durante a cerimônia, foram anunciados os vencedores das Mostras Competitivas: Ibero-americana de Longa-metragem, Brasileira de Curta-metragem e Olhar do Ceará, que premiaram os destaques da edição de 2024.

Legenda: Daniel Couto, Kiko Barbosa e Itamar Dantas Foto: Chico Gadelha

Um dos momentos mais emocionantes da noite foi a homenagem ao ator cearense Gero Camilo, um dos maiores talentos do cinema nacional. Foi Fausto Nilo quem entregou o Troféu Eusélio Oliveira ao artista. A honraria, uma das mais prestigiosas do festival, foi entregue em reconhecimento à trajetória artística e contribuição do ator à cultura brasileira.

Legenda: Gero Camilo e Fausto Nilo Foto: Chico Gadelha

No final, foi exibido o premiado longa-metragem "Baby", de Marcelo Caetano, escolhido para a exibição especial de encerramento. O filme, que conquistou prêmios e elogios ao longo de sua trajetória, recebeu aplausos do público cearense por sua sensibilidade e profundidade.

Veja as fotos da noite de encerramento captadas por Chico Gadelha, Rogério Resende e Luiz Alves:

Legenda: Gero Camilo e Wolney Oliveira Foto: Chico Gadelha

Legenda: Gero Camilo e Raquel Gadelha Foto: Chico Gadelha

Legenda: Danilo Castro e Gabi Dourado Foto: Luiz Alves

Legenda: Rosemberg Cariry Foto: Rogério Resende

Legenda: Wolney Oliveira, Fausto Nilo, Luciana Castilho Vieira Cialdini e Alexandre Sobreira Cialdini Foto: Chico Gadelha

Legenda: Henilton Menezes, Fausto Nilo, Rosemberg Cariry e Wolney Oliveira Foto: Chico Gadelha

Legenda: Marta Aurélia Foto: Chico Gadelha

Legenda: Marta Aurélia e Joel Pimentel Foto: Chico Gadelha

Legenda: João Pedro Mariano, ator do filme Baby Foto: Chico Gadelha

Legenda: Gero Camilo e Lucinha Menezes Foto: Chico Gadelha

Legenda: Mayara Magalhães, Rosemberg Cariry e Juraci Maia Foto: Rogério Resende

Legenda: Francisco Bandeira, Joy Pimentel e Marcus Sá Foto: Chico Gadelha