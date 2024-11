Joaquim Valente quer se casar o quanto antes com Gisele Bündchen, diz site

Segundo uma fonte do site americano Entertainment Tonight, o brasileiro Joaquim Valente não vê a hora de se casar com Gisele Bündchen. A modelo está grávida do primeiro filho do instrutor de jiu-jítsu.

“Ele se casaria com Gisele amanhã. Ele quer dar o próximo passo, porque é muito tradicional, mas ela não tem pressa”, revelou a fonte anônima.

Veja também Zoeira Quem era Paul Teal? Relembre trajetória do ator de 'The Walking Dead' e 'One Tree Hill' Zoeira Ana Maria Braga chama Joe Biden de Bin Laden e gera memes na web; veja Zoeira Colin Petersen, baterista original da banda Bee Gees, morre aos 78 anos

Ainda segundo a pessoa, Joaquim está muito empolgado com o nascimento do filho. “Ele não poderia estar mais empolgado por esperar um filho com ela! Gisele é o mundo inteiro dele, e ele é tão apaixonado por ela e pelos filhos dela”, disse, se referindo a Benjamin, de 15 anos, e Vivian, de 11, frutos do casamento de Gisele com o ex-jogador de futebol americano Tom Brady.

A brasileira, aliás, estaria radiante com a terceira gestação. “Ela está amando a gravidez. Ela se sente enérgica e radiante, e está amando cada minuto desta fase”.

Em outubro, foi revelado publicamente que Gisele estava grávida. A modelo, inclusive, já estaria no segundo trimestre da gestação.