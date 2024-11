Caio Afiune revela que rompeu tendão após acidente doméstico: 'Estou numa recuperação'

O ex-BBB Caio Afiune revelou, nessa segunda-feira (18), que está se recuperando de um rompimento de tendão após sofrer um acidente doméstico envolvendo uma faca. Ele foi flagrado usando uma bota ortopédica no pé esquerdo enquanto participava do terceiro dia do cruzeiro de Zezé Di Camargo.

O antigo participante do reality show detalhou que se machucou quando o utensílio de cozinha caiu no chão e ricocheteou contra ele.

"Infelizmente, tive um acidente doméstico: uma faca caiu no chão e 'respingou' no meu pé. E aí deu um corte e rompeu o tendão. Aí estou numa recuperação, quase pronto para tirar a bota. Mas como foi no tendão, teve que aparafusar as duas pontas no osso. Foi um acidente bobo, uma facona grande", contou em entrevista à revista Quem.

No evento, Caio estava acompanhado da esposa, Waleria Motta, e detalhou que após retirar a bota ortopédica deve seguir para o tratamento fisioterápico.

"Foi um acidente muito bobo pro tamanho do problema. Fico assim uns 15 dias, aí nós vamos entrar na fisioterapia para trazer de volta o máximo de movimento do meu pé, que não está mexendo muito. Então, a fisio [será] pra tentar voltar a musculatura da coxa, da panturrilha e do pé o máximo que a gente conseguir", relatou ao veículo.

Na ocasião, ele ainda alertou sobre os cuidados com o manuseio de objetos cortantes, especialmente quando há crianças em casa. "Leva a gente a refletir, porque eu tenho minhas duas filhas, tem a Wal, a gente sempre faz churrasco. Daqui uns dois dias eu estou zero", comemorou.