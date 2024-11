Graciele Lacerda escolhe vestido de R$ 1,3 mil para show no navio de Zezé Di Camargo; veja fotos

A influenciadora digital Graciele Lacerda, de 44 anos, exibiu a barriga de seis meses de gestação em um look branco, nesse sábado (16). Grávida de Clara, ela embarcou no cruzeiro do marido, Zezé Di Carmago, de 62 anos.

Para o show, Lacerda escolheu usar um vestido assimétrico, da grife gaúcha Anselmi, que custa R$ 1.398,90. Veja fotos do look:

Zezé embarcou com a família no MSC Sea View nesse sábado (16), no Porto de Santos (SP). O cruzeiro ocorre até o dia 19 de novembro

Recentemente, Graciele preparou um chá revelação para descobrir o sexo do bebê, e foi surpreendida com um casamento surpresa organizado pelo cantor sertanejo.

Desde 2022, o casal fazia tentativas para conseguir gerar um filho.