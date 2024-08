Nora de Zezé di Camargo diz que o cantor e Graciele também processaram Igor Camargo

A arquiteta Amabylle Eiroa voltou a falar sobre o problema com Graciele Lacerda e o sogro, o cantor Zezé di Camargo. A profissional é casada com Igor Camargo, e disse que o marido foi processado pelo pai e pela madrasta.

Amabylle rebateu nas redes sociais o comentário de um seguidor que a criticou e disse ter pena de Igor por estar envolvido na confusão.

“Coitado do Igor, que carma! Até a própria família já seguiu a vida e Amabylle Eiroa até hoje nesse mimimi, gente, cadê a família dessa menina para fazer ela voltar para realidade”, escreveu o usuário. Ela rebateu: “Sabe de nada, o Igor fazia parte do processo, ele também foi processado no criminal junto comigo pelo pai dele e pela madrasta dele. Difícil acreditar, né?”.

Na última segunda-feira (5), Amabylle fez um longo texto no Instagram celebrando ter vencido o processo criminal que Zezé e Graciele moviam contra ela e Igor. A arquiteta afirmou que a justiça estava sendo feita. A confusão começou quando ela acusou Graciele Lacerda de ter um perfil falso nas redes sociais para atacar a família de Zezé.

“Hoje, dia 5 de agosto de 2024, a tão esperada vitória no processo criminal que colocaram contra mim e contra o Igor chegou. A Justiça foi feita. Há quase um ano, eu e Igor enfrentamos um processo repleto de mentiras e tentativas de camuflar a única verdade dos fatos do fake Priscila Dantas. Durante esse período, esperaram estrategicamente que eu recebesse uma medida cautelar e, então, iniciaram uma força tarefa via comentários, postagens, stories e matérias televisivas mentirosas, sabendo que eu não teria a chance de me defender. Além das acusações infundadas, enfrentamos a dolorosa realidade de que, em vez de buscar verdade que tanto dizia 'ter', 'mostrar' e 'provar' houve apenas esforços para desviar a atenção dos erros cometidos. Foi particularmente angustiante perceber a capacidade de uma pessoa de colocar um pai contra o próprio filho em um processo criminal, onde até mentiram para o pai de que ele não estava processando o filho, em uma tentativa de encobrir seus erros e criar confusão”, escreveu em parte do post.