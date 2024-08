Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda fazem chá revelação e casamento 'surpresa'

Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda divulgaram que o primeiro filho do casal será uma menina e deve receber o nome Clara, durante um chá revelação realizado neste domingo (25). Após o anúncio, o cantor realizou uma cerimônia surpresa de casamento. As informações são do gshow.

Zezé e Graciele fizeram a celebração acompanhados de amigos e familiares. Durante a celebração, o padre questionou se o noivo prometia respeitar, amar e ser fiel à esposa. "Já faço isso há muitos anos e continuo fazendo", respondeu o cantor.

Clara será a quarta filha do cantor, que divulgou a gravidez da esposa, em julho, por meio das redes sociais, após várias tentativas. "A vida nem sempre é fácil, todos nós enfrentamos dificuldades e momentos que exigem superação e fé", refletiu Graciele.

Tentativas de engravidar

O artista, que já havia realizado vasectomia, compartilhou no ano passado que as tentativas de ter um novo filho não haviam dado certo. Depois de um ano sem tentar, o casal decidiu retomar a implantação dos embriões já congelados (FIV).

"Houve tempos em que me senti perdida, sem saber qual seria o próximo passo. Mas em todos esses momentos, a minha fé em Deus me guiou, norteou. Mesmo sem compreender, eu apenas aceitava e caminhava", declarou a esposa.