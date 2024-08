Zezé Di Camargo e Luciano ficam em camarins separados e não se falam antes de show no RJ, diz jornal

Zezé Di Camargo e Luciano se apresentaram em uma casa de shows do Rio de Janeiro, no último sábado (10), e os cantores chamaram atenção após ficarem em camarins separados e não se falarem antes do show. As informações são do jornal Extra.

Luciano chegou no local primeiro e atendeu a imprensa, sem o irmão. Depois, o cantor foi até o camarim, separado do espaço de Zezé. No palco, os irmãos se abraçaram e cantaram juntos. Após o show, Zezé atendeu os fãs e posou para fotos, sem Luciano.

AFASTAMENTO DA DUPLA

O afastamento entre os dois tem sido notado pelos fãs. Na semana passada, por exemplo, Luciano não esteve no aniversário de 80 anos da mãe, Dona Helena, enquanto os irmãos estiveram presentes na comemoração.

Os cantores também têm investido em projetos solo. Luciano desenvolveu alguns projetos no gospel, mas garantiu que continuará cantando com Zezé.

Veja também É Hit Taty Girl é reconhecida por músico de rua em Portugal e faz apresentação surpresa É Hit Ludmilla cancela show no Dia Brasil do festival Rock in Rio: 'Estou arrasada'

Já o pai de Wanessa Camargo tem o show "Rústico", que segundo ele, foi pensado após descobrir por terceiros que Luciano estava desenvolvendo projetos paralelos à dupla sertaneja.

"Eu já tinha começado a montar um projeto em comemoração aos 30 anos da dupla, mas aí alguém veio me dizer que o Luciano estava fazendo um disco sozinho, gospel, que era o sonho dele, aquela história toda... Liguei o pisca alerta e pensei: 'também vou fazer um produto meu sozinho porque a gente não sabe o dia de amanhã'", disse em entrevista a André Piunti no YouTube.

"Vai que meu irmão vira um evangélico super fiel, que queira só cantar música evangélica... Tenho que estar preparado para não ficar desavisado. Assim nasceu o 'Rústico', um caminho sem volta. Precisei me precaver", acrescentou.

ASSESSORIA NEGA CONFLITO

A assessoria da dupla sertaneja negou um suposto conflito entre Zezé Di Camargo. A nota diz que a escolha por camarim separado é "muito comum no meio sertanejo".

"Eles fizeram um show incrível com casa lotada. Assim como todos os shows que fazem. Sobre camarim separado, isto é muito comum no meio sertanejo. Muitas duplas também são assim, como Chitãozinho e Xororó, Bruno e Marrone, Victor e Leo e várias outras. Cada um tem seu ritmo, seus convidados, seu momento", diz o texto.

"Sobre o aniversário da mãe, o Luciano não foi à festa, pois tinha compromisso fora do estado de Goiás, assim como Wellington e Walter também não foram. Três filhos não foram, pois não moram em Goiânia. Não há qualquer problema entre os dois. Eles se amam, seguem e seguirão cantando juntos, lotando casas de shows e levando amor e alegria para os fãs", diz a nota.