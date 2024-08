Taty Girl é reconhecida por músico de rua em Portugal e faz apresentação surpresa

Taty Girl, cantora cearense conhecida nacionalmente pelas suas músicas de forró, levou sua canção para Portugal. A artista foi reconhecida por um músico de rua na quarta-feira (7), enquanto passeava pela cidade do Porto.

Em um momento inesperado, ela se uniu ao saxofonista Mokas Saxophones para uma apresentação improvisada.

Em vídeos que circulam nas redes sociais, o saxofonista aborda Taty Girl, enquanto ela passava pela rua e filmava sua apresentação. Em seguida, ele pergunta se ela era realmente a cantora. A interação termina em uma performance, ondeTaty interpreta o sucesso "Me Usa", da Banda Magníficos, enquanto Mokas a acompanha com seu saxofone.

A artista, que está de férias na Europa e celebrou seu aniversário no último dia 9, expressou sua alegria nas redes sociais.

"Obrigada pelo carinho. Prazer te conhecer. Tô me sentindo internacional demais", escreveu Taty, mostrando sua empolgação com a recepção do público.

A apresentação atraiu a atenção de pedestres, que pararam para apreciar o talento dos dois músicos.