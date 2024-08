Ludmilla cancela show no Dia Brasil do festival Rock in Rio: 'Estou arrasada'

A cantora Ludmilla informou através das redes sociais que não irá mais se apresentar no dia 21 de setembro, no Rock in Rio. A artista alegou que o cancelamento foi motivado por "questões logísticas".

Ludmilla era uma das atrações do "Dia Brasil", que terá somente apresentações de artistas nacionais e inclui diversos gêneros, como sertanejo, samba e MPB. Ludmilla fazia parte da programação do "Pra Sempre Pop" no Palco Sunset.

"Eu tenho trabalhado para ajustar minha agenda e equilibrar os meus compromissos", escreveu a artista. "Mas infelizmente, apesar do enorme esforço e vontade, por questões logísticas, não vou poder me apresentar no dia 21 de setembro, no show do Pop do Dia Brasil", anunciou.

A cantora afirmou que está arrasada por não poder participar. "Vai ser um dia que vai entrar para a história, e eu queria fazer parte dele. Mas tenho certeza que o pop estará muito bem representado, com artistas incríveis", finalizou.

Com o cancelamento, o Rock in Rio divulgou o line-up atualizado do "Pra Sempre Pop", que inclui Duda Beat, Gloria Groove, Ivete Sangalo, Jão, Luísa Sonza e Lulu Santos.

Apesar de ter cancelado a participação no dia 21, Ludmilla manteve o show no Palco Mundo, que irá acontecer no dia 13 de setembro.