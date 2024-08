Anitta é a única brasileira indicada ao VMA 2024; lista é liderada por Taylor Swift

Os indicados para a premiação do Video Music Awards 2022 (VMA foram anunciados nesta terça-feira (6). Única brasileira na lista, a cantora Anitta aparece indicada três vezes em duas categorias, com as músicas “Mil Veces” e “BELLAKEO”.

Na liderança da premiação aparece Taylor Swift, com 10 indicações no total. Outros artistas como Ariana Gande, Eminem, LISA, Megan Thee Stallion e Olivia Rodrigo também estão entre os mais indicados.

Na categoria "Melhor montagem", Anitta concorre com a música "Mil Veces". Em "Melhor clipe latino", ela aparece indicada com "BELLAKEO", feat com o cantor mexicano Peso Pluma, e também com "Mil Veces", que pertence ao álbum Funk Generation.

Em comemoração, a cantora publicou um vídeo em seus stories do Instagram com a trilha sonora de uma das músicas cotadas ao prêmio.

"Carinha de quem tá 3 vezes indicada ao VMAs. Vota aí e vem fazer história com a gente", escreveu a artista.

A votação está aberta no site oficial do prêmio até 30 de agosto. Em 10 de setembro, os vencedores desta edição serão anunciados, em Nova York, nos Estados Unidos.

Confira a lista

CLIPE DO ANO

Ariana Grande - We Can’t Be Friends

Billie Eilish - LUNCH

Doja Cat - Paint The Town Red

Eminem - Houdini

SZA - Snooze

Taylor Swift ft. Post Malone - Fortnight

ARTISTA DO ANO

Ariana Grande

Bad Bunny

Eminem

Sabrina Carpenter

SZA

Taylor Swift

MÚSICA DO ANO

Beyoncé - TEXAS HOLD 'EM

Jack Harlow - Lovin On Me

Kendrick Lamar - Not Like Us

Sabrina Carpenter - Espresso

Taylor Swift ft. Post Malone - Fortnight

Teddy Swims - Lose Control

ARTISTA REVELAÇÃO

Benson Boone

Chappell Roan

Gracie Abrams

Shaboozey

Teddy Swims

Tyla

PRÊMIO PUSH: PERFORMANCE DO ANO



Agosto de 2023: Kaliii - Area Codes

Setembro de 2023: GloRilla - Lick or Sum

Outubro de 2023: Benson Boone - In The Stars

Novembro de 2023: Coco Jones - ICU

Dezembro de 2023: Victoria Monét - On My Mama

Janeiro de 2024: Jessie Murph - Wild Ones

Fevereiro de 2024: Teddy Swims - Lose Control

Março de 2024: Chappell Roan - Red Wine Supernova

April de 2024: Flyana Boss - yeaaa

Maio de 2024: Laufey - Goddess

Junho de 2024: LE SSERAFIM - EASY

Julho de 2024: The Warning - Automatic Sun

MELHOR COLABORAÇÃO

Drake ft. Sexyy Red & SZA - Rich Baby Daddy

GloRilla, Megan Thee Stallion - Wanna Be

Jessie Murph ft. Jelly Roll - Wild Ones

Jung Kook ft. Latto - Seven

Post Malone ft. Morgan Wallen - I Had Some Help

Taylor Swift ft. Post Malone - Fortnight

MELHOR CLIPE POP

Camila Cabello

Dua Lipa

Olivia Rodrigo

Sabrina Carpenter

Tate McRae

Taylor Swift

MELHOR CLIPE DE HIP-HOP

Drake ft. Sexyy Red & SZA - Rich Baby Daddy

Eminem - Houdini

GloRilla - Yeah Glo!

Gunna - fukumean

Megan Thee Stallion - BOA

Travis Scott ft. Playboi Carti - FE!N

MELHOR CLIPE DE R&B

Alicia Keys - Lifeline

Muni Long - Made For Me

SZA - Snooze

Tyla - Water

Usher, Summer Walker, 21 Savage - Good Good

Victoria Monét - On My Mama

MELHOR CLIPE ALTERNATIVO

Benson Boone - Beautiful Things

Bleachers - Tiny Moves

Hozier - Too Sweet

Imagine Dragons - Eyes Closed

Linkin Park - Friendly Fire

Teddy Swims - Lose Control (Live)

MELHOR CLIPE DE ROCK

Bon Jovi - Legendary

Coldplay - feelslikeimfallinginlove

Green Day - Dilemma

Kings of Leon - Mustang

Lenny Kravitz - Human

U2 - Atomic City

MELHOR CLIPE LATINO

Anitta - Mil Veces

Bad Bunny - MONACO

KAROL G - MI EX TENÍA RAZÓN

Myke Towers - LALA

Peso Pluma & Anitta - BELLAKEO

Rauw Alejandro - Touching The Sky

Shakira & Cardi B - Puntería

MELHOR CLIPE DE K-POP

Jung Kook ft. Latto - Seven

LISA - Rockstar

NCT Dream - Smoothie

NewJeans - Super Shy

Stray Kids - LALALALA

TOMORROW X TOGETHER - Deja vu

MELHOR VÍDEO COM UMA MENSAGEM SOCIAL