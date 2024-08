Matuê lança EP 'Sabor Overdose no Yakisoba' de surpresa ao fãs; escute

O trapper cearense Matuê disponibilizou de surpresa, na noite dessa segunda-feira (5), o EP "Sabor Overdose No Yakisoba". Em três faixas inéditas, o projeto apresenta reflexões do artista sobre amor, violência, fama e sucesso.

“Eu não vou fazer por fazer / Eu não sou mais o de antes”, versa Matuê em “A Última Dança”, faixa que abre os trabalhos do EP. Na canção, ele narra as intimidades de um relacionamento que parece ideal na superfície — mas que é problemático e não consegue se manter mais. O cearense leva influências do R&B americano e do jersey club, na letra.

Escute o EP 'Sabor Overdose no Yakisoba':

Em “Honey Babe”, o trapper brinca com beat do trap e versos que exaltam as conquistas da carreira, sem abrir mão da próprias raízes. “Ó os muleke do Nordeste na lambo han / Acumulando milhão”, diz Matuê na canção.

“Reza do Milhão” conclui a tracklist em clima de resiliência. “Tentaram me derrubar / Não passa nada / Daqui você jamais passará”, cantam os versos.

Legenda: Capa de Caleb Micah da música 'Última Dança' Foto: Divulgação

Uma curiosidade do trabalho é que as capas do EP são obras de arte pintadas à mão pelo artista norte-americano Caleb Micah, exclusivamente para o trabalho. Tudo isso sob a direção criativa do próprio Matuê.

O cearense é o autor das três composições. O trapper WIU – conhecido por hits como “Coração de Gelo” e “Rainha da Finesse” – colabora com o beat em “Reza do Milhão”. Além disso, é o conterrâneo de Matuê, Brandão85, o responsável pela batida em “Honey Babe”.

Fãs especulam ser último álbum pela gravadora Sony

No X, antigo Twitter, os fãs do cantor estão criando diferentes teorias sobre o nome do álbum "Sabor Overdose No Yakisoba" — título que leva o nome da Sony, atual gravadora do artista, na inicial de cada palavra.

Uma das principais ideias levantadas na rede social é que o EP seria o último trabalho com a empresa, visto que o cantor busca mais liberdade para trabalhar.

Veja tweets:

Outro ponto que o público destaca são as letras abordarem a carreira do artista: “Tem coisas que vão além do dinheiro, irmão, eu tô aqui pra vencer a maratona”, diz trecho de “Reza do Milhão".

Apesar das postagens nas redes sociais, o cantor Matuê não se posicionou sobre saída da gravadora Sony Music.