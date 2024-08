Irmão de Marília Mendonça desabafa sobre suposto uso de herança da irmã e aponta indiretas nas redes

O irmão caçula de Marília Mendonça, João Gustavo, usou as redes sociais na noite desta segunda-feira (5) para publicar uma série de desabafos relacionados ao legado deixado pela cantora, que faleceu em 2021. João chegou a citar até mesmo as acusações de que estaria utilizando o dinheiro deixado pela Rainha da Sofrência ao filho Léo, fruto do relacionamento dela com o também cantor Murilo Huff.

"Que a minha cabeça role, que meu sangue escorra no chão, mas a minha guerra é correr atrás de cada gota de suor que a minha irmã derramou para encher o bolso de pessoas. Esperem que vocês vão saber porque essa é a minha guerra", iniciou ele no relato, insinuando que teria sofrido críticas nos últimos tempos.

O jovem de 23 anos já havia usado as redes anteriormente para criticar a dupla Maiara e Maraísa, além outros artistas com quem a irmã dele trabalhou em vida. As duas artistas eram amigas próximas de Marília, mas não confirmaram presença no show de homenagem à cantora, marcado para outubro deste ano. Agora, ele voltou a citar o trabalho da irmã na música sertaneja.

Nas mensagens, publicadas no X, antigo Twitter, João Gustavo se mostrou abalado com as acusações de que estaria utilizando a herança do sobrinho em benefício próprio. Ele chegou a desativar o perfil na rede social logo em seguida.

"Por que cada um de vocês, seus porcos, não procuram abrir uma auditoria para ver se mexo no dinheiro do Léo? Perguntem ao pai se esbanjo dinheiro do filho dele, seus imundos, podres do car**ho", comentou.

Além disso, ainda demonstrou que não deve deixar o assunto sem comentar nas próximas ocasiões. "Estou cansado! É bom que o assunto não morra já que tem gente que não quer que ele morra. Quando decidir abrir a m*** da minha boca para falar, juro que não vou deixar nada para trás. Tudo de horrível que fizeram e que eu guardo desde sempre, tudo que vivi calado com a Marilia, vou falar. Então, não esfriem o assunto", finalizou.

Evento de homenagem

As críticas de João se iniciariam após a confirmação de um evento para celebrar a obra de Marília. Assim como Maiara e Maraísa, a dupla Henrique e Juliano também confirmou que não deve participar do show.

Péricles, Luísa Sonza, Yasmin Santos, Zé Neto e Cristiano e Murilo Huff — pai do pequeno Leo — estão confirmados na apresentação que acontecerá no Allianz Parque, em São Paulo.