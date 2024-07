Irmão de Marília Mendonça critica Maiara e Maraísa por não participarem de tributo à cantora

A plataforma de streaming Spotify anunciou, nesta terça-feira (30), as atrações do show de tributo à Marília Mendonça. Apesar da divulgação de grandes nomes como Murilo Huff, Zé Neto & Cristiano, Ludmilla e Luísa Sonza, muitos fãs sentiram falta de Maiara e Maraisa no line-up, dupla que era inseparável da sertaneja.

A ausência das irmãs gêmeas no evento 'This Is Marília Mendonça' gerou ainda mais repercussão nas redes sociais após João Gustavo, irmão de Marília, deixar de seguir o perfil oficial da dupla e a conta de Maiara no Instagram, levantando rumores de um possível desentendimento entre eles.

Em entrevista ao portal do jornalista Leo Dias, João Gustavo revelou estar decepcionado com a decisão das cantoras em ter negado a participação no evento. "Nesse momento, vemos quem está com a gente e quer fazer que esse legado continue. Deixar de seguir fala por si só", disse ele sobre a dupla, que frequentemente faz parte de especiais, tributos e outras homenagens póstumas à cantora.

O irmão de Marília expôs que a ausência da dupla no show não ocorreu por falta de convite e teceu críticas às sertanejas. "Quem tá com a gente são os fãs, não faltou convite", afirmou.

Mãe de Marília Mendonça se pronuncia

A mãe de Marília Mendonça, Dona Ruth, se pronunciou sobre a ausência de alguns nomes na programação do evento. Também ao Leo Dias, a matriarca garantiu que os artistas que foram convidados, mas recusaram participação no show, serão bem-vindos caso mudem de ideia.

“Os que recusaram têm os motivos deles, e eu estou passando aqui para agradecer os que aceitaram. Os que recusaram, se mudarem de ideia, serão bem-vindos. Não temos polêmicas, não existe isso, está tudo bem”, afirmou.

Segundo Dona Ruth, toda a renda do projeto será revertida para a abertura do instituto que levará o nome de Marília.

“Eu estou muito feliz… Passando para agradecer o Spotify, que está fazendo homenagem a Marília. Parte da renda é para a abertura do ‘Instituto Marília Mendonça’ […] Convidei todos os artistas”, pontuou ela sobre o projeto.

This Is Marília Mendonça

Intitulado de “This Is Marília Mendonça”, o evento irá celebrar a carreira da cantora, vítima de um acidente aéreo em novembro de 2021, proporcionando aos fãs uma oportunidade de reviver sua obra ao vivo. O show será realizado no dia 5 de outubro deste ano no estádio Allianz Parque, em São Paulo.

Outra ausência notada pelos fãs no evento é a dupla Henrique & Juliano, também grandes amigos de Marília.

Confira Line-up

Alok

Jão

Ludmilla

Luísa Sonza

Luiza Martins

Murilo Huff

Péricles

Xamã

Yasmin Santos

Zé Neto e Cristiano

Veja valores do ingresso do festival "This is Marília Mendonça"