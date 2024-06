Maiara diz que não compõe desde a morte de Marília Mendonça: 'Travei'

A cantora Maiara revelou, nesta sexta-feira (14), que a última música que compôs foi "Tudo Menos Você", uma parceria com Marília Mendonça e com Maraísa, com quem Maiara forma dupla. A revelação foi feita durante show, logo antes de cantar a canção.

O motivo foi justamente a perda precoce de Marília Medonça, que faleceu em 2021, aos 26 anos. "Já tem uns dois anos que a Marília faleceu, depois disso eu travei, não consigo escrever mais nada", revelou. As informações são do Uol.

Veja também Zoeira Débora Falabella relata 'medo' de stalker que a persegue há mais de 10 anos; entenda Zoeira Roberta Medina comenta desconforto de Anitta envolvendo Rock in Rio

Ela contou ainda sobre o momento da composição, que disse ter sido de "conexão" e "muito amor".

"Nós a escrevemos no sofá, conversando, de boa. Queria eternizar esse momento. Eu acredito nas coisas que acredito, ninguém é obrigado a acreditar, mas para mim foi um momento de conexão, de muito amor, de muita união e de muita Marília Mendonça", relembrou.

Maiara falou que quer voltar a escrever músicas, apesar desse tempo de pausa. "Estou pensando em voltar agora, quem sabe?", projetou a cantora. "Mas essa música me marcou muito", completou.

Maiara e Maraísa eram muito próximas a Marília Mendonça. Além da composição de músicas, as três também dividiam um projeto juntas, o Festival das Patroas.