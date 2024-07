Tributo em homenagem ao legado de Marília Mendonça terá shows de Alok e Ludmilla; veja valores

Criado por uma plataforma de streaming de áudio em colaboração com a família de Marília Mendonça, o festival em memória ao legado da cantora ocorrerá em 5 de outubro. Dentre as atrações do tributo estão Alok, Jão, Ludmilla, Luísa Sonza, e Murillo Huff. A pré-venda dos ingressos (veja valores abaixo) iniciará na próxima terça-feira (6).

Essa será a maior festa que o Spotify já organizou mundialmente. "This is Marília Mendonça" ocorre no Allianz Parque, em São Paulo. Mesmo após a morte, a cantora segue sendo uma das artistas mais ouvidas do país.

Dona Ruth, mãe de Marília, disse estar feliz em ver o legado da filha sendo celebrado dessa forma. "Sua vida foi incrível, e ver toda essa bagagem que ela deixou mostra o quanto ela é e sempre será importante para a música brasileira. Poder comemorar sua vida e sua música em um evento pensado por nós, como família, e pelo Spotify, sabendo que vamos proporcionar aos seus fãs a oportunidade de escutar suas músicas novamente ao vivo, me emociona e me deixa ainda mais feliz", disse.

O Spotify organizou um espaço na plataforma para divulgar o megaevento. Para conferir, é só digitar "This is Marília Mendonça", na aba buscar do aplicativo. No espaço, além da compilação dos sucessos da artista, também há playlists dos cantores do line-up e podcasts sobre a trajetória dela.

Veja também É Hit MC Frank é preso suspeito de violência doméstica contra esposa no RJ É Hit Filho de Zezé di Camargo rebate declaração polêmica do pai sobre herança: 'Sou o financeiro dele'

A rainha da sofrência morreu em um acidente de avião, em novembro de 2021.

Confira Line-up

Alok

Jão

Ludmilla

Luísa Sonza

Luiza Martins

Murilo Huff

Péricles

Xamã

Yasmin Santos

Zé Neto e Cristiano

Veja valores do ingresso do festival "This is Marília Mendonça"