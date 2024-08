Nattan compra jatinho com valor estimado em até R$ 35 milhões; veja fotos

O cantor Nattan, 24, dividiu com os fãs uma grande conquista pessoal no Instagram, na noite de terça-feira (6). Ele revelou a compra de um jatinho particular. O cearense adquiriu uma aeronave modelo Hawker 400XP.

Conforme portais especializados no mercado de aeronaves, o avião comprado por Nattan, dependendo do modelo, pode custar até US$ 2 milhões — equivalente a cerca de R$ 35 milhões.

Veja fotos:

Legenda: Aeronave modelo Hawker 400XP. Foto: Reprodução/Instagram

Legenda: Cantor mostrou almofadas personalizadas deixadas por equipe e também revelou o cockpit da aeronave Foto: Reprodução/Instagram

Conforme o Registro Aeronáutico Brasileiro (RAB), a aeronave do cantor foi fabricada em 2006. Ela conta com dois motores jato/turbofan.

Na noite de terça, o cantor viajou na aeronave pela primeira vez. Ele foi até São Paulo acompanhado de empresários e parte da equipe de produção.

A princípio, a aeronave conta com quatro assentos em configuração de clube, duas voltadas para frente da aeronave, e duas dispostas de lado. Mas os próprios viajantes podem manuseá-las, já que elas viram em 180º. Assim, você pode interagir com todos a sua volta, facilitando viagens de trabalho e mantendo a produtividade, por exemplo. Há opção, ainda, para adaptar a aeronave e permitir o transporte de até nove pessoas.

Nattan dedicou 'presente' à mãe

No Instagram, o cantor cearense comemorou a aquisição do bem e deixou uma mensagem dedicada à mãe, Rosilene Santos.

“Mais um presente dele, e dessa vez que presentão! Deus sempre surpreendendo. Toda honra e glória a ele. Alô Dona Rosilene, tu pode ir pra onde tu quiser coroa”, escreveu ele comemorando a conquista e marcando a mãe que fez aniversário na terça.