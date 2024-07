Zezé Di Camargo e Graciele Larcerda anunciam gravidez: 'Nosso milagre'

A influenciadora digital Graciela Lacerda compartilhou, nesta quinta-feira (11), por meio de um vídeo, que está grávida do primeiro filho com Zezé di Camargo. A jornalista já havia comentado nas redes sociais que vinha passando por uma série de tentativas para engravidar.

“A vida nem sempre é fácil, todos nós enfrentamos dificuldades e momentos que exigem superação e fé. A minha fé em Deus me manteve firme, ela me guiou, norteou. Mesmo sem entender, compreender, eu apenas aceitava e caminhava”, iniciou ela no vídeo.

Zezé também deu seu depoimento nas imagens: “Deus tem um plano, mesmo quando não sabemos, ele está guiando para caminhos maiores. Depois de tanto tempo, oração e esperança, chegou finalmente o momento certo para uma nova vida”.

Graciele ainda declarou no vídeo que está animada para a nova fase como mãe. “Estou grávida, esse é nosso milagre, a prova de que Deus sempre sabe o que é melhor para nós. Esse é o começo de uma nova jornada e estou muito animada para compartilhar com vocês. Nunca perca a esperança".

Legenda: Zezé di Camargo e Graciele Lacerda celebram gravidez Foto: Reprodução/Instagram

Esse é o primeiro filho da jornalista. Já Zezé é pai de três filhos: Wanessa Camargo, Igor Camargo e Camilla Camargo, todos do casamento com Zilu Godói.