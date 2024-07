Maraisa deixa de seguir noivo e aparece sem aliança em live

Maraisa, de 36 anos, da dupla com a irmã Maiara, surpreendeu os fãs, na última quarta-feira (10): ela deixou de seguir o noivo, Fernando Mocó, arquivou as fotos que tinha publicadas com ele das redes sociais e ainda apareceu sem aliança em um vídeo ao vivo no Instagram.

Legenda: no mês passado a sertaneja declarou que estava tentando engravidar Foto: Foto: Reprodução/Instagram

O casal está de casamento marcado para o próximo dia 3 de outubro. Na semana passada, Maraisa mostrou aos seguidores a prova de docinhos para a cerimônia. Fernando, no entanto, ainda segue a noiva.

Na live, que a cantora fez de forma descontraída na própria casa, a ausência do anel chamou a atenção e aumentou os rumores sobre um possível fim do relacionamento entre os pombinhos.

Na noite anterior, em um show em Santa Isabel, interior de São Paulo, Maraisa usava a aliança. O casório está marcado para acontecer em Goiânia.

Maraisa e Fernando

Embora se conheçam desde criança, quando eram vizinhos, o relacionamento começou em julho de 2023. Neste meio tempo, os dois já haviam enfrentado uma pausa, em novembro do mesmo ano. Após reatarem, eles ficaram noivos.

Na semana passada, Maraisa e Fernando completaram um ano de namoro, e o amado se declarou: "Amor, já se passou um ano de vários que virão ao seu lado. Que nossa família que está prestes a se formar seja linda e abençoada."

E por falar em formar família, no mês passado a sertaneja declarou que estava tentando ficar grávida. "Estou tomando remédios para engravidar e estou na minha fase de que, o que vier, vai vir. Eu sou inteligente, porque sei que estou me preparando para um momento, para o maior projeto da minha vida", disse.