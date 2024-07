Atriz Shelley Duvall, de 'O Iluminado' e 'Popeye', morre aos 75 anos

A atriz Shelley Duvall, a Olivia Palito do filme "Popeye" e Wendy de "O Iluminado", morreu aos 75 anos. Ela faleceu durante o sono, em casa, na cidade de Blanco, Texas, por complicação da diabete.

A informação foi dada por Dan Gilroy, com quem ela era casada desde 1989, ao jornal norte-americano ABC, "Minha querida, doce e maravilhosa companheira de vida e amiga nos deixou. Muito sofrimento nos últimos tempos, agora ela está livre. Voe para longe, linda Shelley", desabafou.

Em vida, Shelley também conviveu com problemas de saúde mental.

Veja também Zoeira Morre Benji Gregory, ex-ator mirim de 'Alf, o ETeimoso', aos 46 anos Zoeira Youtuber diz que Kevelin Gomes, amante de Yuri Lima, também teve affair com o seu ex Zoeira Iza posta vídeo após revelar traição de Yuri Lima: 'Eu e minha filha ficaremos bem'

Carreira no cinema

Além de ter estrelado como Olivia Palito em Popeye, ao lado de Robin Williams, a atriz se destacou no filme "O Iluminado", de 1980. Sua carreia nas telonas começou em 1970, com "Voar é com os pássaros".

Em 1977, ela ganhou Melhor Atriz no Festival de Cannes por "Três Mulheres". Duvall também foi uma das atrizes coadjuvantes no filme "Noivo Neurótico, Noiva Nervosa", de Woody Allen, uma comédia clássica que venceu o Oscar de Melhor filme.