Morre Benji Gregory, ex-ator mirim de 'Alf, o ETeimoso', aos 46 anos

O ator Benji Gregory, de 46 anos, conhecido por participar da série "Alf, O ETeimoso" nos anos 1980, foi encontrado morto em seu carro no dia 13 de junho. A informação só veio à tona nesta quarta-feira (10), após a irmã do ator, Rebecca Gregory, confirmar o caso ao TMZ.

Segundo ela, o corpo de Benji foi encontrado dentro do carro em um estacionamento de banco no Arizona, nos Estados Unidos. Conforme o Instituto Médico Legal do Condado de Maricopa, a causa da morte ainda está sendo investigada.

Veja também Zoeira Yuri Lima se declarou para Iza no Encontro há 15 dias; veja vídeo Zoeira Ex-guitarrista do Red Hot Chili Peppers é investigado por atropelamento seguido de morte

Rebecca revelou que o irmão sofria de depressão, transtorno bipolar e tinha distúrbio do sono que muitas vezes o mantinha acordado por dias.

Pessoas próximas ao ator acreditam que ele foi até o banco para depositar cheques no dia 12, mas adormeceu no carro e morreu de insolação devido ao intenso calor do Arizona. Ele estava acompanhado do seu cão, Hans, que também morreu.