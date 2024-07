Ex-guitarrista do Red Hot Chili Peppers é investigado por atropelamento seguido de morte

O guitarrista e ex-integrante do Red Hot Chili Peppers, Josh Klinghoffer, é investigado por um atropelamento de um pedestre, que morreu horas após a colisão. Conforme divulgado pelo TMZ, nesta quarta-feira (10), o acidente ocorreu na cidade Alhambra, na Califórnia.

"Foi um acidente trágico. Depois que Josh atingiu este pedestre no cruzamento, ele imediatamente parou, encostou o carro, ligou para o 911 [serviço de emergência norte-americano] e esperou até a chegada da polícia e da ambulância. Obviamente, ele está cooperando com a polícia durante toda a investigação de trânsito. Isso foi puramente um acidente trágico", disse o advogado do músico, Andrew Brettler.

A vítima era Israel Sanchez, de 47 anos. Ele sofreu uma contusão na cabeça, foi socorrido, mas morreu horas após o acidente. Ainda segundo o TMZ, a família de Sanchez estaria processando o artista por negligência e morte por negligência.

Em um vídeo obtido pelo tabloide, é possível ver Josh atingindo o pedestre. O artista é acusado de estar distraído e não ter freado. Ainda segundo as imagens, o guitarrista teria descido do veículo, contudo, e voltado rapidamente ao carro.

Josh esteve no Red Hot Chili Peppers de 2009 a 2019.