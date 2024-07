Youtuber diz que Kevelin Gomes, amante de Yuri Lima, também teve affair com o seu ex

Após o desabafo de Iza sobre a traição de Yuri Lima, a youtuber Vitória Guarizo usou as próprias redes sociais para dizer que Kevelin Gomes, amante do jogador, interferiu no fim do casamento dela, em 2019.

"A amante do ex-marido da Iza acabou com meu casamento em 2019", disse Vitória na legenda do vídeo em que conta a história. "Bati o olho na cara dessa amante do ex, agora, marido da Iza, e, na hora, falei: 'gente, conheço essa garota de algum lugar'".

A youtuber mostrou a imagem de uma gravação que, segundo ela, seria do seu ex-marido e de Kevelin. "Aqui, meu ex-marido e ela. Não foi a primeira vez que isso aconteceu. Gente, estou chocada. Que mulherzinha podre, que homem podre, sério. Homens, cara, homens. E essa daí, ó, não teve a mínima consideração com a mulher grávida. Com a mulher em si eu não vou nem comentar, porque... Sem comentários, essa daí não perdoa realmente ninguém", desabafou.

Traição

Grávida de seis meses da filha Nala, Iza anunciou em suas redes sociais o fim do relacionamento com Yuri Lima, na noite dessa quarta-feira (10).

"Eu e o Yuri Lima, o jogador, nós não somos mais um casal. Eu queria parar por aqui, e pedir para vocês respeitarem meu momento porque eu tô grávida. [...] Ele me traiu. Não acredito que estou falando isso. [Ele] mantinha conversas com uma pessoa que já tinha ficado antes de ficar comigo. Ele nunca parou de falar com ela", disse ela, em vídeo.