Yuri Lima se pronuncia após Iza expor traição: 'Ela não merecia passar por isso'

Yuri Lima se manifestou sobre o término com Iza, na madrugada desta quinta-feira (11), horas após a traição do jogador vir à tona. Ao colunista Leo Dias, ele assumiu a culpa por tudo o que aconteceu, mas afirmou que o contato com a amante foi apenas virtual.

"Ela não merecia passar por isso! E, ao mesmo tempo, obrigado por ter avisado ela antes… Assumo toda a minha m*rda, falei muita besteira num momento de fraqueza, mas nunca vi ela e eu nem teria coragem disso. Conheci ela há muito tempo, mas bem antes de começar a namorar com a Iza", justificou-se.

Ele disse que agiu por fraqueza, negou que sentia de verdade as coisas que falou e ainda se declarou para Iza, que espera uma filha do jogador.

"E por fraqueza minha acabamos falando aquelas m*rdas, coisas que eu nem sentia de verdade… Mesmo ela já tendo a maldade de querer vender tudo pra você e por ser o trabalho dela… A culpa é toda minha! Mas talvez pra inflar o ego de homem idiota falar put*ria", assumiu.

"Acabei com a confiança da pessoa que eu mais amo. Eu tô, de verdade, sem chão. Me sentindo um fraco. E vou arcar com as consequências. De novo, obrigado por pelo menos avisar ela antes", encerrou.

Ainda conforme Leo Dias, Yuri Lima assumiu ter tentado falar com a cantora para pedir desculpas e desabafou ter perdido a própria família. "Perdi meu chão né, minha família".

Fim do relacionamento e traição

Iza anunciou o fim do relacionamento com Yuri Lima na noite desta quarta-feira (10), em publicação nas redes sociais. Grávida de seis meses da filha Nala, a cantora revelou que foi traída.

"Eu e o Yuri Lima, o jogador, nós não somos mais um casal. Eu queria parar por aqui, e pedir para vocês respeitarem meu momento porque eu tô grávida. [...] E pedir também que vocês respeitem meu momento mesmo. Ele me traiu. Não acredito que estou falando isso. [Ele] mantinha conversas com uma pessoa que já tinha ficado antes de ficar comigo. Ele nunca parou de falar com ela", disse em vídeo.

Na declaração, Iza ainda disse que é uma pessoa discreta e relutou muito para gravar a mensagem sobre sua vida pessoal. A cantora resolveu contar momentos íntimos de sua vida pessoa por temer uma futura exposição que poderá passar. "Eu acho que o que vai acontecer a partir de agora é um show de horrores, um circo mesmo, gente querendo fama, mentiras expostas, decepção, sujeira, isso é inevitável", adiantou a artista.

Iza também revelou que a amante de Yuri teria tentado vender prints de conversas com o jogador por até R$ 30 mil.