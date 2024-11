Conheça Chidimma Adetshina, Miss Nigéria e segunda colocada no Miss Universo 2024

A Miss Nigéria, Chidimma Adetshina, conquistou a segunda colocação do Miss Universo 2024, realizado na Cidade do México, no último sábado (16), ficando atrás apenas da dinamarquesa Victoria Kjær Theilvig. Na competição, a estudante de Direito, de 22 anos, também foi nomeada Miss África e Oceania.

Mesmo com o segundo lugar no pódio, Adetshina fez história ao se tornar a mulher negra africana mais bem colocada na premiação desde que a sul-africana Zozibini Tunzi venceu em 2019.

"Como uma mulher que enfrentou adversidades, sinto que tenho uma história poderosa. Não estou aqui como Chidimma Adetshina, estou aqui como um símbolo de esperança, um farol de fé. Como alguém que perseverou com a graça, acredito que lutei não só por mim - mas por África", afirmou a Miss Nigéria, logo após o resultado.

Como divulgado pela BBC, a trajetória de desafios da jovem inclui uma série de ataques xenófobos. Isso porque ela nasceu e cresceu na África do Sul e começou a competir originalmente como Miss no país, mas o pai dela é nigeriano. Esse fato teria motivado a onda de ofensas.

Além disso, as autoridades sul-africanas afirmaram que iriam suspender os documentos de identidade de Adetshina, após acusações de que a mãe dela, que é natural de Moçambique, teria cometido fraude de identidade para obter nacionalidade sul-africana.

Embora a família não tenha comentado as alegações, autoridades do país apontaram que a estudante não poderia ter participado de nenhuma suposta fraude, já que era uma criança na época.

Mesmo assim, os ataques não cessaram. A modelo recebeu ataques de alguns sul-africanos que alegavam que ela não os representava, logo após o perfil do Miss Universo África do Sul parabenizá-la nas redes sociais pelo segundo lugar.

Durante uma entrevista, em setembro, a Miss Nigéria chegou a dizer que estava buscando terapia para ajudá-la a superar a onda de ataques.

Além Victoria Kjær Theilvig e Chidimma Adetshina, o pódio foi completado pela mexicana Fernanda Beltrán. A tailandesa Suchata Chuangsri e a venezuelana Ileana Márquez fecharam o Top 5.

Na edição de 2023, a vencedora foi a nicaraguense Sheynnis Palacios.

Participação do Brasil

Do Brasil, a representante do concurso foi a modelo Luana Cavalcante, de 25 anos. Ela não entrou para o top 30 e foi eliminada na etapa inicial. Nascida em Recife, a pernambucana foi a primeira mãe a representar o país no Miss Universo — até 2022, o concurso não permitia mulheres casadas, divorciadas ou mães.

Além de Luana, houve outra brasileira: Glelany Calvalcante, que tem dupla nacionalidade e representou a Itália até a etapa final do concurso.