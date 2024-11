Saiba quem foi eleita Miss Universo 2024

A dinamarquesa Victoria Kjaer, uma dançarina profissional de 21 anos, foi coroada Miss Universo 2024, no sábado (16). O concurso foi organizado na Cidade do México e, pela primeira vez, incluiu candidatas que são mães.

A representante da Dinamarca superou 130 concorrentes, o maior número de candidatas na história do evento, que celebrou a 73ª edição.

Kjaer é bailarina e professora de dança, com participação em diversos concursos nacionais e internacionais. Nascida na cidade de Soborg, região sul do país, ela também é empreendedora e trabalha com joias. No Instagram, onde tem mais de 300 mil seguidores, se descreve como "defensora da proteção animal".

A vice-campeã do Miss Universo 2024 foi a nigeriana Chidimma Adetshina, seguida pela mexicana Fernanda Beltrán. A tailandesa Suchata Chuangsri e a venezuelana Ileana Márquez completaram o Top 5.

Na edição de 2023, a vencedora foi a nicaraguense Sheynnis Palacios.

Participação do Brasil

Do Brasil, a representante do concurso foi a modelo Luana Cavalcante, de 25 anos. Ela não entrou para o top 30 e foi eliminada na etapa inicial. Nascida em Recife, a pernambucana foi a primeira mãe a representar o país no Miss Universo — até 2022, o concurso não permitia mulheres casadas, divorciadas ou mães.

Além de Luana, houve outra brasileira: Glelany Calvalcante, que tem dupla nacionalidade e representou a Itália até a etapa final do concurso.