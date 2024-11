Luana Cavalcante escolhe vestidos avaliados em mais de R$ 35 mil para Miss Universo 2024

A brasileira Luana Cavalcante, de 25 anos, está com os looks prontos para disputar a final do Miss Universo 2024, no México, neste sábado (16). Somados, dois vestidos de gala estão avaliados em, pelo menos, R$ 37 mil.

Os trajes contam com bordados feitos por oito bordadeiras. Luana é a primeira mãe eleita Miss Brasil e destaca que conta com uma equipe que a ajuda a escolher as roupas.

Dentro da equipe está o arquiteto e urbanista Jadson Eugênio. Ele falou ao UOL que Luana é uma das misses mais focadas e determinadas com quem já trabalhou.

Veja também Verso Fernanda Montenegro entra para o Guinness Book por alcançar maior público em leitura filosófica Zoeira Documentário 'Beatles 64', produzido por Martin Scorcese, ganha primeiro trailer; confira

"Tínhamos muita confiança de que ela faria no Miss Universo o mesmo que fez no Miss Brasil. Focou na boa comunicação, trabalhou para que seu projeto social fosse apresentado ao Governo de Pernambuco e tudo o que é visto pelas redes dela foi planejado", disse Jadson.

PERSONALIDADE

A plateia e os espectadores podem esperar nos looks da miss Brasil "um espelho da sua personalidade". Jadson resume que os trajes têm proposta "mais clássica e vintage, utilizando produções que remetem a estrelas do cinema e looks que apresentaram uma paleta de cores mais neutra, que fizeram com que a brasileira se destacasse".

As roupas foram executadas pelo ateliê Antônia Barros, quem coordenou as oito bordadeiras para finalizar os vestidos em menos de um mês, considerado "tempo recorde".